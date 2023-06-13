Путин сравнил Украину с Российской Федерацией

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация является правовым государством в отличие от Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
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Владимир Путин встретился с представителями российских средств массовой информации и ответил на несколько вопросов, касающихся войны в Украине. В своей речи российский президент сравнил обе страны.
Российский диктатор указал на правовые разницы между Украиной, являющейся унитарной и неделимой страной и Российской Федерацией, состоящей из разных частей. Путин считает, что Федерация не может предписывать регионам, которые, таким образом, имеют больше прав.
Несмотря на заявления Путина о правах регионов в русские Федерации следует вспомнить пробы неких регионов выйти из состава Федерации. В частности, это касается войны, когда Чеченская Республика Ичкерия хотела выйти из состава Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала четыре условия окончания войны.
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