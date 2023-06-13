Путин сравнил Украину с Российской Федерацией

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация является правовым государством в отличие от Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

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Владимир Путин встретился с представителями российских средств массовой информации и ответил на несколько вопросов, касающихся войны в Украине. В своей речи российский президент сравнил обе страны.

"Россия, в отличие от Украины, является правовым государством. Это не шутка, это не ирония", – заявил Путин.

Российский диктатор указал на правовые разницы между Украиной, являющейся унитарной и неделимой страной и Российской Федерацией, состоящей из разных частей. Путин считает, что Федерация не может предписывать регионам, которые, таким образом, имеют больше прав.

"Есть определенные права у регионов, а есть определенные права у Федерации. Федерация, будто это парадоксально не звучало, в таком случае не может дать прямых указаний в соответствии с распределением полномочий, но рекомендовать мы можем", — сказал Владимир Путин.

Несмотря на заявления Путина о правах регионов в русские Федерации следует вспомнить пробы неких регионов выйти из состава Федерации. В частности, это касается войны, когда Чеченская Республика Ичкерия хотела выйти из состава Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же обращении президент РФ рассказал, будет ли новая мобилизация в России. А до этого успел обвинить Украину в якобы нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.

Также "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала четыре условия окончания войны.