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Путин срочно созывает совещание: СМИ узнали причину

По информации Financial Times, российский президент Путин срочно созывает совещание из-за падения курса рубля

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин созывает срочное совещание, на котором будет поднят один главный вопрос – усиление валютного контроля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Путин срочно созывает совещание: СМИ узнали причину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, на совещании Владимир Путин должен заслушать предложения от министерства финансов России о том, чтобы обязать экспортеров конвертировать часть валютной выручки, большая часть которой сейчас находится за границей, в рублях.


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По данным Financial Times, от экспортеров потребуют продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запретят компаниям, которые отказываются выполнять эти требования, получать государственные субсидии.

Также будет предложено ввести: запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, даже странам, которые Россия считает "дружественными"; отмена субсидий на импорт; ограничение валютных свопов; уменьшение суммы иностранной валюты, которую экспортеры могут вывозить из России.

Данные действия свидетельствуют о растущей обеспокоенности Кремля влиянием войны на экономику страны. Они будут не первым случаем усиления Россией валютного контроля с первых недель вторжения Путина в Украину в прошлом году.

Следует заметить, что валютный контроль – это одна из чувствительных тем для главы центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Раньше она говорила друзьям, что уйдет в отставку, если он будет введен.

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Источник: https://www.ft.com/content/52e2cfc3-1157-424d-bf08-1b9544c99803
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