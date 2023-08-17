Путин срочно созывает совещание: СМИ узнали причину

Российский диктатор Владимир Путин созывает срочное совещание, на котором будет поднят один главный вопрос – усиление валютного контроля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, на совещании Владимир Путин должен заслушать предложения от министерства финансов России о том, чтобы обязать экспортеров конвертировать часть валютной выручки, большая часть которой сейчас находится за границей, в рублях.

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По данным Financial Times, от экспортеров потребуют продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запретят компаниям, которые отказываются выполнять эти требования, получать государственные субсидии.

Также будет предложено ввести: запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, даже странам, которые Россия считает "дружественными"; отмена субсидий на импорт; ограничение валютных свопов; уменьшение суммы иностранной валюты, которую экспортеры могут вывозить из России.

Данные действия свидетельствуют о растущей обеспокоенности Кремля влиянием войны на экономику страны. Они будут не первым случаем усиления Россией валютного контроля с первых недель вторжения Путина в Украину в прошлом году.

Следует заметить, что валютный контроль – это одна из чувствительных тем для главы центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Раньше она говорила друзьям, что уйдет в отставку, если он будет введен.

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