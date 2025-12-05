Путин срывает переговоры: в США предупреждают об опасных сигналах

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменность своих первоначальных военных целей в Украине и продемонстрировал полное нежелание идти на компромиссы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), проанализировавшем интервью Путина англоязычному изданию India Today.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В разговоре Путин заявил, что война закончится только тогда, когда Москва добьется всех задач, поставленных перед началом вторжения. Фактически речь идет о возвращении к требованиям, подобным так называемому Стамбульскому соглашению 2022 года, предусматривавшему полную капитуляцию Украины.

Путин повторил пропагандистские тезисы о якобы "защите" этнических русских, языка и Русской православной церкви – аргументы, которые Кремль традиционно использует для давления и оправдания стремления сменить украинские власти на пророссийские. Также он вновь озвучил требование нерасширения НАТО, что, по оценке ISW, было одной из ключевых причин полномасштабного вторжения. Аналитики напоминают: первоначальные цели Кремля охватывали не только территорию Украины, но и требования к Альянсу и Западу в целом.

В отчете ISW отмечается, что Путин пытается представить свои нынешние цели как ограниченные Донецкой и Луганской областями, утверждая, что у РФ "не было выбора", кроме как признать фейковые "ДНР" и "ЛНР". Он заявил, что готов был избежать войны, если бы Украина вывела войска из Донбасса и теперь угрожает захватить всю территорию этих регионов военным путем.

Отдельно аналитики обращают внимание на то, что Путин пытается скрыть отказ России от последнего мирного предложения США, избегая каких-либо подробностей и прикрываясь "нежеланием сорвать процесс". В то же время, Кремль демонстративно молчит о встрече 2 декабря, чтобы не признавать, что именно Москва сорвала инициативу Вашингтона и Киева, которая не удовлетворяла ее максималистские требования.

ISW подчеркивает: российские чиновники синхронно повторяют риторику о "неизбежности" российской победы, пытаясь повлиять на переговорный процесс и оказать давление на Украину и Запад. Однако аналитики подчеркивают, что никакой неизбежности в победе РФ нет, а Запад продолжает играть ключевую роль в том, как завершится война.

