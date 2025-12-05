Путін зриває переговори: в США попереджають про небезпечні сигнали

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив незмінність своїх початкових воєнних цілей в Україні та продемонстрував повне небажання йти на будь-які компроміси. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв’ю Путіна англомовному виданню India Today.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У розмові Путін заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Москва досягне всіх завдань, поставлених перед початком вторгнення. Фактично йдеться про повернення до вимог, подібних до так званої Стамбульської угоди 2022 року, що передбачала повну капітуляцію України.

Путін повторив пропагандистські тези про нібито "захист" етнічних росіян, мови та Російської православної церкви – аргументи, які Кремль традиційно використовує для тиску й виправдання прагнення змінити українську владу на проросійську. Також він знову озвучив вимогу щодо нерозширення НАТО, що, за оцінкою ISW, було однією з ключових причин повномасштабного вторгнення. Аналітики нагадують: початкові цілі Кремля охоплювали не лише територію України, а й вимоги до Альянсу та Заходу загалом.

У звіті ISW наголошується, що Путін намагається представити свої нинішні цілі як обмежені Донецькою та Луганською областями, стверджуючи, що РФ "не мала вибору", окрім як визнати фейкові "ДНР" і "ЛНР". Він заявив, що готовий був уникнути війни, якби Україна вивела війська з Донбасу, і тепер погрожує захопити всю територію цих регіонів військовим шляхом.

Окремо аналітики звертають увагу на те, що Путін намагається приховати відмову Росії від останньої мирної пропозиції США, уникаючи будь-яких подробиць і прикриваючись "небажанням зірвати процес". Водночас Кремль демонстративно мовчить про зустріч 2 грудня, щоб не визнавати, що саме Москва зірвала ініціативу Вашингтона і Києва, яка не задовольняла її максималістські вимоги.

ISW підкреслює: російські посадовці синхронно повторюють риторику про "неминучість" російської перемоги, намагаючись вплинути на переговорний процес і створити тиск на Україну та Захід. Проте аналітики наголошують, що жодної неминучості у перемозі РФ немає, а Захід і далі відіграє ключову роль у тому, як завершиться війна.

