logo_ukra

BTC/USD

92015

ETH/USD

3168.47

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін зриває переговори: в США попереджають про небезпечні сигнали
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін зриває переговори: в США попереджають про небезпечні сигнали

В ISW вважають, що Путін маскує відмову від мирних пропозицій США та готує інформаційний тиск на Захід

5 грудня 2025, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив незмінність своїх початкових воєнних цілей в Україні та продемонстрував повне небажання йти на будь-які компроміси. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв’ю Путіна англомовному виданню India Today. 

Путін зриває переговори: в США попереджають про небезпечні сигнали

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У розмові Путін заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Москва досягне всіх завдань, поставлених перед початком вторгнення. Фактично йдеться про повернення до вимог, подібних до так званої Стамбульської угоди 2022 року, що передбачала повну капітуляцію України.

Путін повторив пропагандистські тези про нібито "захист" етнічних росіян, мови та Російської православної церкви – аргументи, які Кремль традиційно використовує для тиску й виправдання прагнення змінити українську владу на проросійську. Також він знову озвучив вимогу щодо нерозширення НАТО, що, за оцінкою ISW, було однією з ключових причин повномасштабного вторгнення. Аналітики нагадують: початкові цілі Кремля охоплювали не лише територію України, а й вимоги до Альянсу та Заходу загалом.

У звіті ISW наголошується, що Путін намагається представити свої нинішні цілі як обмежені Донецькою та Луганською областями, стверджуючи, що РФ "не мала вибору", окрім як визнати фейкові "ДНР" і "ЛНР". Він заявив, що готовий був уникнути війни, якби Україна вивела війська з Донбасу, і тепер погрожує захопити всю територію цих регіонів військовим шляхом.

Окремо аналітики звертають увагу на те, що Путін намагається приховати відмову Росії від останньої мирної пропозиції США, уникаючи будь-яких подробиць і прикриваючись "небажанням зірвати процес". Водночас Кремль демонстративно мовчить про зустріч 2 грудня, щоб не визнавати, що саме Москва зірвала ініціативу Вашингтона і Києва, яка не задовольняла її максималістські вимоги.

ISW підкреслює: російські посадовці синхронно повторюють риторику про "неминучість" російської перемоги, намагаючись вплинути на переговорний процес і створити тиск на Україну та Захід. Проте аналітики наголошують, що жодної неминучості у перемозі РФ немає, а Захід і далі відіграє ключову роль у тому, як завершиться війна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США не зможуть закінчити війну в Україні: причина не у позиції РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-4-2025/
Теги:

Новини

Всі новини