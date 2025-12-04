США не зможуть закінчити війну в Україні: причина не у позиції РФ

Спроби врегулювати війну в Україні останніми місяцями супроводжуються хаотичними зустрічами та різкими змінами планів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico, аналізуючи дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа.

За його словами, переговори проходили у Москві, Анкориджі, Нью-Йорку, Вашингтоні, Маямі, Києві та Женеві, а також нерідко переносилися або скасовувалися. Даалдер вважає причиною цього нестачу в адміністрації Трампа чітких процедур та структурованого процесу ухвалення рішень. Президент, як зазначає аналітик, керує державою так само, як сімейним бізнесом – особисто зустрічаючись із широким колом людей і приймаючи рішення на власний розсуд.

У питаннях України та Росії залучені лише кілька ключових фігур: віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівник апарату Сьюзі Вайлс, посланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. При цьому у частини з них зовсім немає штатів чи формальних процедур роботи. Віткофф, зокрема, проводить зустрічі з Володимиром Путіним без секретаря і покладається на російського перекладача.

Даалдер наголошує, що навіть у Держдепартаменті та Раді нацбезпеки чиновники часто не знають деталей переговорів. Рубіо, єдиний з учасників процесу зі значним апаратом, спершу назвав створений Кушнером і Віткоффом “28-пунктний план” лише набором ідей, але після втручання Трампа був змушений представити його як офіційну пропозицію США.

Аналітик підкреслює: ключовим мотивом цих дій є прагнення Трампа здобути імідж світового миротворця. Водночас хаос у процесі, постійні зміни та відсутність стратегії не наближають світ до завершення війни.

