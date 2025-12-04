logo_ukra

США не зможуть закінчити війну в Україні: причина не у позиції РФ

Politico пише про те, що США планують компенсувати втрати України завдяки міжнародній коаліції партнерів та активізації переговорів про конфіскацію російських активів

4 грудня 2025, 14:20
Кравцев Сергей

Спроби врегулювати війну в Україні останніми місяцями супроводжуються хаотичними зустрічами та різкими змінами планів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico, аналізуючи дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа.

США не зможуть закінчити війну в Україні: причина не у позиції РФ

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переговори проходили у Москві, Анкориджі, Нью-Йорку, Вашингтоні, Маямі, Києві та Женеві, а також нерідко переносилися або скасовувалися. Даалдер вважає причиною цього нестачу в адміністрації Трампа чітких процедур та структурованого процесу ухвалення рішень. Президент, як зазначає аналітик, керує державою так само, як сімейним бізнесом – особисто зустрічаючись із широким колом людей і приймаючи рішення на власний розсуд.

У питаннях України та Росії залучені лише кілька ключових фігур: віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівник апарату Сьюзі Вайлс, посланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. При цьому у частини з них зовсім немає штатів чи формальних процедур роботи. Віткофф, зокрема, проводить зустрічі з Володимиром Путіним без секретаря і покладається на російського перекладача.

Даалдер наголошує, що навіть у Держдепартаменті та Раді нацбезпеки чиновники часто не знають деталей переговорів. Рубіо, єдиний з учасників процесу зі значним апаратом, спершу назвав створений Кушнером і Віткоффом “28-пунктний план” лише набором ідей, але після втручання Трампа був змушений представити його як офіційну пропозицію США.

Аналітик підкреслює: ключовим мотивом цих дій є прагнення Трампа здобути імідж світового миротворця. Водночас хаос у процесі, постійні зміни та відсутність стратегії не наближають світ до завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінські чиновники, включаючи самого диктатора Володимира Путіна, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Джерело: https://www.politico.eu/article/without-formal-policy-process-us-donald-trump-cant-end-war-ukraine/
