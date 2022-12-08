Путин стал "неудачником года" из-за развязывания войны в Украине

Медиа-организация Politico признала Путина "неудачником года". Причиной этого стал его провал в Украине, приведший к потере репутации не только в мире, но и в самой России , пишут "Комментарии" со ссылкой на ТСН.



Путін став невдахою року, - Politico

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Это привело Россию к стране третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, вероятнее всего, затянется", – отмечает Politico.

Как отмечает издание, другие сократили бы свои потери и отступили, но упорство Путина означает, что война, вероятно, затянется. Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он и дальше не будет кошмаром для своих соседей. Войска, ненадолго угрожавшие Киеву, едва удерживаются на востоке страны.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский был признан изданием самым влиятельным мужчиной Европы 2022 года.

"Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с 44-летним мужчиной в его культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики стремятся быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это немногие верили во вторжение России в феврале", — отмечает Politico.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Президент РФ Владимир Путин готовит российское общество к изматывающей затяжной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

Читайте на портале "Комментарии" — ПВО Patriot в Украине не будет : как объяснить решение Запада — почему оно не стало неожиданностью. Также издание "Комментарии" сообщало – США отреагировали на угрозы Путина по поводу ядерного оружия.





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