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Путин стал "неудачником года" из-за развязывания войны в Украине

Politico составила рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2022 году. Среди них президент России Владимир Путин, но в статусе "неудачника"

сегодня, 15:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Медиа-организация Politico признала Путина "неудачником года". Причиной этого стал его провал в Украине, приведший к потере репутации не только в мире, но и в самой России, пишут "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Путин стал "неудачником года" из-за развязывания войны в Украине

Путін став невдахою року, - Politico

 

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Это привело Россию к стране третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, вероятнее всего, затянется", – отмечает Politico.

 

Как отмечает издание, другие сократили бы свои потери и отступили, но упорство Путина означает, что война, вероятно, затянется. Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он и дальше не будет кошмаром для своих соседей. Войска, ненадолго угрожавшие Киеву, едва удерживаются на востоке страны.

 

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский был признан изданием самым влиятельным мужчиной Европы 2022 года.

 

"Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с 44-летним мужчиной в его культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики стремятся быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это немногие верили во вторжение России в феврале", — отмечает Politico.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Президент РФ Владимир Путин готовит российское общество к изматывающей затяжной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

Читайте на портале "Комментарии" — ПВО Patriot в Украине не будет : как объяснить решение Запада — почему оно не стало неожиданностью. Также издание "Комментарии" сообщало – США отреагировали на угрозы Путина по поводу ядерного оружия.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/rosiyskiy-sorom-politico-viznalo-putina-nevdahoyu-roku-2218648.html
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