Путин стал условно рукопожатым: приблизит ли обмен заключенными переговоры по Украине

Своим большим обменом заключенными кремлевский диктатор Владимир Путин подыграл демократам, впрочем, ошибочно считать, что он ставит на Камилу Гаррис, он ставит на хаос, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, этот обмен станет поводом для Дональда Трампа атаковать Белый дом.

Владимир Путин

Более того, отмечает эксперт, теперь Путин стал условно рукопожатым, несмотря на заявления Байдена, что ему не о чем говорить с ним.

"При этом, в России спели песню "русские своих не бросают", что выгодно Путину. То есть Путин вообще ничего не потерял. Он показал Западу готовность к переговорам, но при этом не продемонстрировал никаких желаний менять свой мирный ультиматум по Украине", — отметил Денисенко.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что во всем этом процессе отсутствовал Китай, который ищет свое место в геополитической игре. По его словам, теперь Кремль ясно продемонстрировал Пекину, что может самостоятельно играть в политические игры без посредников.

"Проще говоря, Кремль в очередной раз (после заигрываний с КНДР и наступления на китайские "позиции" в Африке) показывает Пекину свою политическую независимость. Это если коротко о любимом тезисе многих о том, что Россия – вассал Китая", — подчеркнул политолог.

Впрочем, говорит Денисенко, обмен заключенными пока не выглядит прелюдией к результативным переговорам по Украине. Исходя из концепции "хаотизации американской политики", Путину нужно водить за нос администрацию Байдена, а затем и Трампа, чтобы заставить начать диалог с Россией. Для Путина главная задача – возвращение к диалогу. И диалог сейчас это самая главная цель Путина, отметил эксперт.

"Какова вероятность заморозки конфликта в этом году (в начале следующего)? Есть две прямо противоположные концепции. Одна предполагает возможность этой заморозки. Вторая, исходя из плана Помпео, предвосхищает войну еще год-два. За это время в России окончательно будут уничтожены (благодаря ВСУ) советские запасы танков, БМП и самолетов, а значит, в перспективе до 5-7 лет, как минимум, Россия физически не сможет угрожать НАТО. Достоверность второго сценария сейчас выглядит более вероятно, особенно учитывая, что Путин сам себя загнал в ловушку и не может радикально снизить свои требования", — отмечает Денисенко.

По его мнению, идеальный сценарий для США – максимальное ослабление РФ с разворотом в сторону Запада, отрыв от Китая. А вот для КНР, добавляет эксперт, идеальный сценарий ослабления РФ и максимальная привязка к Китаю. В то же время, говорит Денисенко, у России нет технологической способности без США или КНР строить сильное региональное государство в перспективе 10-15 лет. В таких обстоятельствах Путину крайне важно было бы останавливать войну сейчас и пробовать заигрывать с Пекином и Вашингтоном одновременно, но выглядит так, что он явно не готов к серьезным уступкам. И главная причина – это признать, что Россия не третий полюс мира, добавил политолог.

"Что касается Украины, то мы должны понимать: Путин хочет повторить на нашей территории историю конца XVIII века, которая известна как три главы Польши. Но тогда это удалось сделать, прежде всего, через международную коалицию по поддержке этого процесса. Сейчас наша главная дипломатическая задача – не дать возможности сформировать даже намеки на такую коалицию. Если кто-то считает, что это невозможно, тот глубоко ошибается", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Западом и Россией прошел большой обмен заключенными. Военные считают, что таким образом Путин продемонстрировал всему миру, что своих не бросает.



