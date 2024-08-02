Путин стал условно рукопожатым: приблизит ли обмен заключенными переговоры по Украине

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Ткачик Олеся
Своим большим обменом заключенными кремлевский диктатор Владимир Путин подыграл демократам, впрочем, ошибочно считать, что он ставит на Камилу Гаррис, он ставит на хаос, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, этот обмен станет поводом для Дональда Трампа атаковать Белый дом.
Владимир Путин
Более того, отмечает эксперт, теперь Путин стал условно рукопожатым, несмотря на заявления Байдена, что ему не о чем говорить с ним.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что во всем этом процессе отсутствовал Китай, который ищет свое место в геополитической игре. По его словам, теперь Кремль ясно продемонстрировал Пекину, что может самостоятельно играть в политические игры без посредников.
Впрочем, говорит Денисенко, обмен заключенными пока не выглядит прелюдией к результативным переговорам по Украине. Исходя из концепции "хаотизации американской политики", Путину нужно водить за нос администрацию Байдена, а затем и Трампа, чтобы заставить начать диалог с Россией. Для Путина главная задача – возвращение к диалогу. И диалог сейчас это самая главная цель Путина, отметил эксперт.
По его мнению, идеальный сценарий для США – максимальное ослабление РФ с разворотом в сторону Запада, отрыв от Китая. А вот для КНР, добавляет эксперт, идеальный сценарий ослабления РФ и максимальная привязка к Китаю. В то же время, говорит Денисенко, у России нет технологической способности без США или КНР строить сильное региональное государство в перспективе 10-15 лет. В таких обстоятельствах Путину крайне важно было бы останавливать войну сейчас и пробовать заигрывать с Пекином и Вашингтоном одновременно, но выглядит так, что он явно не готов к серьезным уступкам. И главная причина – это признать, что Россия не третий полюс мира, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Западом и Россией прошел большой обмен заключенными. Военные считают, что таким образом Путин продемонстрировал всему миру, что своих не бросает.
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