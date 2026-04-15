Кречмаровская Наталия
В России пытаются взять под тотальный контроль Интернет в стране. Однако это неожиданно негативно отразилось на рейтинге лидера РФ Владимира Путина.
Владимир Путин.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что из-за падения рейтингов Кремль притормозил давление на Telegram.
Аналитики центра отметили, что российские власти продолжают кампанию против YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram, в то же время продвигая государственные альтернативы.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.
Отмечается, что депутаты РФ поддержали законопроект без всяких замечаний. Это указывает на полную консолидацию русского режима вокруг идеи вооруженного вмешательства в дела суверенных стран под надуманными юридическими предлогами.