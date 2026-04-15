Путин такого точно не ожидал: Кремль лихорадочно ищет решение

В России пытаются взять под тотальный контроль Интернет в стране. Однако это неожиданно негативно отразилось на рейтинге лидера РФ Владимира Путина.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что из-за падения рейтингов Кремль притормозил давление на Telegram.

"Отрицательная реакция россиян на ограничение интернета, в частности по Telegram, заставила Кремль пересмотреть подход к цензуре. Настояние ФСБ на усилении контроля вызвало беспокойство среди элит из-за возможных политических и экономических последствий. Вероятно, это замедлит новые ограничения", — говорится в сообщении.

Аналитики центра отметили, что российские власти продолжают кампанию против YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram, в то же время продвигая государственные альтернативы.

"Массовые перебои с интернетом и попытки ограничить VPN вызвали возмущение. На этом фоне доверие Путину снизилось более чем на 8%", — отметили в Центре.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.

Отмечается, что депутаты РФ поддержали законопроект без всяких замечаний. Это указывает на полную консолидацию русского режима вокруг идеи вооруженного вмешательства в дела суверенных стран под надуманными юридическими предлогами.



