Путин теряет контроль над Россией: почему каждый его шаг делает ситуацию еще хуже

Британский журнал The Economist опубликовал колонку анонимного автора, которого издание называет бывшим чиновником российского правительства. В материале говорится, что российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет контроль над политической системой, которую он сам строил более двух десятилетий в России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

У колонки есть подзаголовок "мрачный взгляд из Москвы", что может свидетельствовать о том, что автор до сих пор находится в России. Главный тезис материала о том, что Кремль оказался в ситуации, когда любое решение лишь ускоряет упадок системы, созданной Путиным.

Автор описывает атмосферу неопределенности среди российских элит. По его словам, чиновники, губернаторы и бизнесмены все реже говорят о будущем страны как о чем-то, что зависит от решений Путина. В то же время во властных кругах формируется чувство, что действия могут развиваться без роли российского диктатора.

В колонке названы четыре ключевые причины ослабления российской системы во главе с Путиным. Первая – это изнурительная война против Украины, которая оказалась значительно дороже и продолжительнее, чем ожидали в Кремле. Вторая – это недовольство бизнес-элиты из-за масштабного перераспределения собственности и конфискации активов. По оценкам автора, за последние годы в России изъяли активы примерно на 5 триллионов рублей, что является наибольшим перераспределением собственности со времен приватизации 1990-х годов.

Третьим фактором стало изменение глобального порядка. В The Economist отмечают, что Россия стремилась выступить "архитектором нового мира", но сама потеряла значительную часть своего международного влияния. Европа отказывается от российского газа, а ядерный шантаж Кремля только ослабил Москву.

По мнению автора, четвёртая причина ослабления режима Путина состоит в разрушении негласного общественного договора между властью и гражданами. Если раньше Кремль обеспечивал относительную стабильность и невмешательство в частную жизнь, то теперь система все больше опирается на цензуру, репрессии и контроль над информационным пространством.

Подытоживая, колумнист The Economist сравнивает ситуацию в России с шахматным "цугцвангом". По его мнению, попытки Путина сохранить власть могут ускорить кризис системы.

"Все четыре фактора создают ситуацию, которая в шахматах известна как цугцванг: каждый ход ухудшает позицию. Система может существовать до тех пор, пока Путин находится у власти. Но каждый его шаг по сохранению и расширению этой системы ускоряет ее упадок... Он может начать новую войну. Но эти действия только усугубят ситуацию. Он не сможет восстановить связь между властью и будущим. Он может только сделать разрыв более кровавым и более опасным", — говорится в материале.

