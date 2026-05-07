Путін втрачає контроль над Росією: чому кожен його крок робить ситуацію ще гіршою

Британський журнал The Economist опублікував колонку анонімного автора, якого видання називає колишнім високопосадовцем російського уряду. У матеріалі йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін поступово втрачає контроль над політичною системою, яку він сам будував понад два десятиліття у Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Колонка має підзаголовок "похмурий погляд із Москви", що може свідчити про те, що автор досі перебуває у Росії. Головна теза матеріалу у тому, що Кремль опинився у ситуації, коли будь-яке рішення лише пришвидшує занепад системи створеної Путіним.

Автор описує атмосферу невизначеності серед російських еліт. За його словами, чиновники, губернатори та бізнесмени дедалі рідше говорять про майбутнє країни як про щось, що залежить від рішень Путіна. Натомість у владних колах формується відчуття, що події можуть розвиватися без участі російського диктатора.

У колонці названо чотири ключові причини ослаблення російської системи на чолі з Путіним. Перша — це виснажлива війна проти України, яка виявилася значно дорожчою та тривалішою, ніж очікували у Кремлі. Друга — це невдоволення бізнес-еліти через масштабний перерозподіл власності та конфіскацію активів. За оцінками автора, за останні роки в Росії вилучили активів приблизно на 5 трильйонів рублів, що є найбільшим перерозподілом власності з часів приватизації 1990-х років.

Третім фактором стала зміна глобального порядку. У The Economist зазначають, що Росія прагнула виступити "архітектором нового світу", але натомість сама втратила значну частину свого міжнародного впливу. Європа відмовляється від російського газу, а ядерний шантаж Кремля лише послабив позиції Москви.

На думку автора, четверта причина ослаблення режиму Путіна полягає у руйнуванні негласного суспільного договору між владою та громадянами. Якщо раніше Кремль забезпечував відносну стабільність і невтручання у приватне життя, то тепер система дедалі більше спирається на цензуру, репресії та контроль над інформаційним простором.

Підсумовуючи, колумніст The Economist порівнює ситуацію у Росії з шаховим "цугцвангом". На його думку, спроби Путіна зберегти владу можуть лише прискорити кризу системи.

"Усі чотири чинники створюють ситуацію, яка у шахах відома як цугцванг: кожен хід погіршує позицію. Система може існувати доти, поки Путін перебуває при владі. Але кожен його крок щодо збереження та розширення цієї системи прискорює її занепад... Він може розпочати нову війну. Але ці дії лише погіршать ситуацію. Він не зможе відновити зв'язок між владою та майбутнім. Він може лише зробити розрив кривавішим і небезпечнішим", — йдеться в матеріалі.

