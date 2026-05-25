«Путин теряет Россию»: что больше не может скрыть даже кремлевская пропаганда

Несмотря на многомиллиардные расходы на пропаганду и тотальный контроль над информационным пространством, позиции Владимир Путин внутри России начали заметно слабеть. Как пишет Forbes, даже официальные социологические данные, которые Кремль традиционно использует как инструмент пропаганды, фиксируют тревожное падение рейтингов российского лидера.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованным данным, уровень поддержки Путина снизился с 74% в феврале до 65,6% в апреле. Одновременно показатель доверия к нему упал сразу на семь пунктов – до 71%. Для авторитарной системы РФ это стало худшим результатом с начала полномасштабной войны против Украины.

Журналисты отмечают, что одной из главных причин ухудшения настроений стало затягивание войны. Все больше россиян напрямую сталкиваются с ее последствиями – почти в каждой третьей семье есть родственники, связанные с фронтом. Дополнительное напряжение создают атаки украинских беспилотников: сейчас под угрозой ударов находится большая часть территории России.

Серьезным ударом по общественным настроениям стала и инфляция. После нескольких лет попыток скрывать экономические последствия санкций россияне начали ощущать ухудшение уровня жизни. Более половины участников апрельских опросов назвали рост цен "очень высоким".

Однако неожиданно главным раздражителем для населения оказались не санкции и не война, а ограничения в интернете. Массовые перебои связи, блокировки Telegram и отключения мобильного интернета все сильнее бьют по повседневной жизни россиян. Проблемы затронули банковские операции, навигацию, службы доставки, онлайн-бизнес и работу малого предпринимательства.

Даже провластные блогеры начали открыто критиковать решения властей и окружения Путина. По данным Forbes, часть российской элиты также недовольна растущим влиянием силовиков и курсом Кремля на дальнейшее ужесточение контроля.

Издание отмечает, что сам Путин становится все более изолированным. По информации журналистов, российский лидер в последние недели якобы усилил меры безопасности и опасается угрозы переворота или покушения. В результате, как считают аналитики, Кремль вступает в один из самых нестабильных периодов за все время войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль охватила паника, а элиты заговорили о катастрофе: что произошло в РФ.



