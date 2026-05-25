«Путін втрачає Росію»: що більше не може приховати навіть кремлівська пропаганда

Незважаючи на багатомільярдні витрати на пропаганду та тотальний контроль над інформаційним простором, позиції Володимир Путін усередині Росії почали помітно слабшати. Як пише Forbes, навіть офіційні соціологічні дані, які Кремль традиційно використовує як інструмент пропаганди, фіксують тривожне падіння рейтингів російського лідера.

Володимир Путін.

Згідно з опублікованими даними, рівень підтримки Путіна знизився з 74% у лютому до 65,6% у квітні. Водночас показник довіри до нього впав одразу на сім пунктів – до 71%. Для авторитарної системи РФ це стало найгіршим результатом з початку повномасштабної війни проти України.

Журналісти зазначають, що однією з головних причин погіршення настроїв стало затягування війни. Дедалі більше росіян стикаються з її наслідками – майже в кожній третій родині є родичі, пов'язані з фронтом. Додаткове напруження створюють атаки українських безпілотників: зараз під загрозою ударів перебуває більша частина території Росії.

Серйозним ударом по суспільним настроям стала інфляція. Після кількох років спроб приховувати економічні наслідки санкцій, росіяни почали відчувати погіршення рівня життя. Більше половини учасників квітневих опитувань назвали зростання цін "дуже високим".

Проте зненацька головним подразником для населення виявилися не санкції та не війна, а обмеження в інтернеті. Масові перебої зв'язку, блокування Telegram та відключення мобільного інтернету дедалі сильніше б'ють по повсякденному житті росіян. Проблеми торкнулися банківських операцій, навігації, служб доставки, онлайн-бізнесу та роботи малого підприємництва.

Навіть провладні блогери почали відкрито критикувати рішення влади та оточення Путіна. За даними Forbes, частина російської еліти також незадоволена зростаючим впливом силовиків і курсом Кремля на подальше посилення контролю.

Видання зазначає, що сам Путін стає все більш ізольованим. За інформацією журналістів, російський лідер в останні тижні нібито посилив заходи безпеки та побоюється загрози перевороту чи замаху. У результаті, як вважають аналітики, Кремль вступає в один із найнестабільніших періодів за весь час війни.

