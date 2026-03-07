Путин требует мира на Ближнем Востоке: готов ли взамен прекратить огонь в Украине

Российский диктатор Владимир Путин призвал США немедленно прекратить военную операцию на Ближнем Востоке, продолжая блокировать любые реальные шаги к прекращению войны против Украины. На эту спорную позицию обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, 6 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Москва выступает против использования силы для разрешения конфликтов вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке.

В разговоре он также призвал к "немедленному прекращению боевых действий". Речь идет прежде всего о военной кампании США и их союзниках в регионе.

Впрочем, аналитики ISW отмечают очевидный парадокс: Кремль призывает к миру в других частях света, но в то же время продолжает отвергать предложения по реальному прекращению огня в Украине. Именно Россия начала полномасштабную войну и без согласия Москвы на прекращение боевых действий любые мирные переговоры фактически невозможны.

Эксперты отмечают, что российские власти неоднократно использовали риторику о "мире" в международных конфликтах, параллельно продолжая военную агрессию против Украины. По мнению аналитиков, такие заявления могут являться частью информационной стратегии Кремля, направленной на формирование образа "миротворца" на мировой арене.

В ISW подчеркивают, что позиция Москвы выглядит противоречивой: призывая другие государства прекращать боевые действия, Кремль одновременно сам блокирует условия перемирия, которые могли бы открыть путь к реальным мирным переговорам о войне в Украине.

