Путін вимагає миру на Близькому Сході: чи готовий взамін припинити вогонь в Україні

Російський диктатор Володимир Путін закликав США негайно припинити військову операцію на Близькому Сході, водночас продовжуючи блокувати будь-які реальні кроки до припинення війни проти України. На цю суперечливу позицію звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, 6 березня Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масуд Пезешкіан. Під час переговорів російський лідер заявив, що Москва виступає проти використання сили для вирішення конфліктів навколо Ірану та загалом на Близькому Сході.

У розмові він також закликав до "негайного припинення бойових дій". Йдеться насамперед про військову кампанію США та їхніх союзників у регіоні.

Втім, аналітики ISW наголошують на очевидному парадоксі: Кремль закликає до миру в інших частинах світу, але водночас продовжує відкидати пропозиції щодо реального припинення вогню в Україні. Саме Росія розпочала повномасштабну війну, і без згоди Москви на припинення бойових дій будь-які мирні переговори фактично неможливі.

Експерти зазначають, що російська влада неодноразово використовувала риторику про "мир" у міжнародних конфліктах, паралельно продовжуючи військову агресію проти України. На думку аналітиків, такі заяви можуть бути частиною інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на формування образу "миротворця" на світовій арені.

У ISW підкреслюють, що позиція Москви виглядає суперечливою: закликаючи інші держави припиняти бойові дії, Кремль водночас сам блокує ті умови перемир’я, які могли б відкрити шлях до реальних мирних переговорів щодо війни в Україні.

