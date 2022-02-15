Путин требует немедленного решения вопроса о запрете вступления Украины в НАТО

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Людмила Слободенюк
На брифинге канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина был еще раз поднят вопрос о вероятности вступления Украины в НАТО. Глава Кремля требует решить этот вопрос как можно быстрее и предоставить гарантии, что Альянс не будет принимать Украину. Передает портал "Комментарии".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В своем выступлении перед журналистами Владимир Путин призвал страны-члены НАТО предоставить гарантии и решить вопрос мирно.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет истребители и бомбардировщики для новых военно-морских учений в Сирию. Самолет, отправленный на российскую авиабазу Хмеймим, примет участие в учениях в восточном Средиземном море, являющихся частью всплеска российской военной активности на фоне противостояния с Западом через Украину и безопасности в Европе.
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