Путин требует немедленного решения вопроса о запрете вступления Украины в НАТО

На брифинге канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина был еще раз поднят вопрос о вероятности вступления Украины в НАТО. Глава Кремля требует решить этот вопрос как можно быстрее и предоставить гарантии, что Альянс не будет принимать Украину. Передает портал "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В своем выступлении перед журналистами Владимир Путин призвал страны-члены НАТО предоставить гарантии и решить вопрос мирно.

"Вы сказали отличную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят" в межгосударственных отношениях? Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще ни на дюйм в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо возле нашего дома. Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, что это не будет завтра, а когда? Послизавтра? А что это для нас меняет? Собственно ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО и говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Ну, для нас это уже может быть поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами", — заявил Владимир Путин.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет истребители и бомбардировщики для новых военно-морских учений в Сирию. Самолет, отправленный на российскую авиабазу Хмеймим, примет участие в учениях в восточном Средиземном море, являющихся частью всплеска российской военной активности на фоне противостояния с Западом через Украину и безопасности в Европе.

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