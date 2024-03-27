Путин требует создать российскую игровую приставку: россияне высмеяли его идею (ФОТО)

Глава Кремля поручил начать в РФ производство игровых приставок и консолей. Россияне в сети отреагировали на это волной мемов и шуток по этому поводу. В частности, Путин дал задачу правительству рассмотреть вопрос создания стационарных и портативных игровых приставок, пишут росСМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также он заявил, что необходимо создать операционную и облачную системы доставки игр и программ пользователям. Для выполнения этих задач Путин дал правительству РФ срок до 15 июня 2024 года. А ответственным за выполнение этих задач он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Россияне также отреагировали на эту новость шутками с сарказмом. Они вспомнили советскую электронную игру "Ну, погоди", которая будет изменена с учетом перебоев с яйцами в России. Есть другие варианты, которыми могут быть русские приставки. Иронизируют и по тому, как в России будут заставлять программистов создавать их.





Также пользователи соцсети предполагают, как могут игровые приставки в РФ. Перечисляют даже варианты игр: "Волк ловит яйца", "Танковый биатлон 8-бит", "Русичи против ящеров".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что школьники в России будут изучать песни российских пропагандистов. В стране-террористке РФ, во время часов "патриотического" воспитания, в учебных заведениях предложили учить пропагандистские песни певцов, поддерживающих Путина. Как сообщает провластный российский телеграмм-канал "Не Малахов", депутаты российской Госдумы предлагают на школьных уроках музыки учить песни группы "Любэ", Олега Газманова и молодого, но патриотического российского исполнителя SHAMAN. Здесь также шутят, что для того, чтобы выполнять подобный репертуар, в российских школах нужно будет носить "спецодежду".



