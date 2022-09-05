Путин убирает неудобных журналистов - Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии строгого режима

Московский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего журналиста издания "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова по делу о "государственной измене" (ст. 275 УК). Суд проходил в закрытом режиме. Об этом сообщает издание "Радио "Свобода".

Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Фото из открытых источников

Коллегия из трех судей под председательством Дмитрия Гордеева объявила приговор, не предоставив никаких обоснований в связи с секретностью дела, а потому лишь сообщила о вынесенном приговоре. Кроме приговора Сафронову дополнительно назначили штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы на два года.

Ранее прокуратура на заседании просила назначить обвиняемому 24 года строгого режима, 500 тыс. рублей штрафа и два года ограничения свободы и конфискацию имущества, "полученного преступным путем". По словам адвоката Евгения Смирнова, во время перерыва прокурор предлагал Сафронову заключить мировое соглашение и признать себя виновным в обмен на 12 лет колонии, но отказался.

Иван Сафронов находится в СИЗО в Лефортово с июля 2020 года. Журналист обвиняется в передаче своих данных чешской разведке: правоохранители заявили, что он якобы предоставлял информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Позже по делу был эпизод, связанный с Сирией. До конца расследования служба ФСБ отказывалась разглашать подробности обвинений.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал , что суд в Российской Федерации признал украинский полк "Азов" террористической организацией. Этим решением деятельность военно-полка была запрещена на территории РФ.

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