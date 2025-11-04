Путин угрожает миру новым российским оружием: к чему стоит готовиться

Рубрики
Лиля Воробьева
Кремлевский диктатор выступил на церемонии награждения разработчиков вооружения и начал угрожать миру своими новыми разработками. А также Путин наградил разработчиков Посейдона и Буревестника.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Комментарии" собрали главные заявления по его безумному выступлению:
— Владимир Путин объявил о запуске серийного производства "Орешника";
— системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в следующем году;
- в разработке "Посейдона" и "Буревестника" создан огромный задел для будущего, Россия будет и дальше идти вперед;
- "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы;
-в "Посейдоне" и "Буревестнике" используются только отечественные материалы;
— скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей;
Путин же цинично сказал, что РФ никому не угрожает.
Впрочем, выступление российского диктатора предназначено исключительно для внутренней аудитории. На Западе к таким заявлениям относятся с определенной долей скепсиса.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ввел в РФ мобилизацию на весь год и назвал причины. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий круглогодичный призыв в армию — теперь он продлится с 1 января по 31 декабря. Кремлевский диктатор, поздравляя россиян с Днем народного единства, объяснил это якобы защитой суверенитета страны.Ранее в Российской Федерации существовали два основных призывных периода — весенний и осенний. Однако, после принятия нового закона, мобилизационная кампания фактически станет непрерывной в течение всего года.