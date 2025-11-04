Путин угрожает миру новым российским оружием: к чему стоит готовиться

Кремлевский диктатор выступил на церемонии награждения разработчиков вооружения и начал угрожать миру своими новыми разработками. А также Путин наградил разработчиков Посейдона и Буревестника.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Комментарии" собрали главные заявления по его безумному выступлению:

— Владимир Путин объявил о запуске серийного производства "Орешника";

— системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в следующем году;

- в разработке "Посейдона" и "Буревестника" создан огромный задел для будущего, Россия будет и дальше идти вперед;

- "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы;

-в "Посейдоне" и "Буревестнике" используются только отечественные материалы;

— скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей;

Путин же цинично сказал, что РФ никому не угрожает.

Россия, как и все другие ядерные государства, развивает свой ядерный потенциал. Россия никому не угрожает. В зоне испытаний "Буревестника" находился разведывательный корабль НАТО. Мы не мешали его работе, пусть смотрит. Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. он.

Впрочем, выступление российского диктатора предназначено исключительно для внутренней аудитории. На Западе к таким заявлениям относятся с определенной долей скепсиса.

