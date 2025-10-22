Путин усиливает армию: сколько новых призывников приказал призвать к концу года

Рубрики
Кречмаровская Наталия
С 1 октября в России проходит призывная кампания – за октябрь-декабрь президент РФ Владимир Путин поручил призвать на военную службу 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Российский лидер подписал соответствующий указ, пишет издание "Интерфакс". Кроме призыва на службу, согласно указу, должно быть совершено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, как пишет издание, в сентябре отметил, что осенний призыв не связан с проведением так называемой "СВО". Срок военной службы составляет 12 месяцев (1 год).
Чиновник заверил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в "СВО".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль ищет дополнительные средства для финансирования войны против Украины — деньги будут искать в карманах россиян.
Россиянам советуют покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая покупки валюты. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что таким образом российские власти пытаются залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну на средства граждан.