Путин усиливает армию: сколько новых призывников приказал призвать к концу года

С 1 октября в России проходит призывная кампания – за октябрь-декабрь президент РФ Владимир Путин поручил призвать на военную службу 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский лидер подписал соответствующий указ, пишет издание "Интерфакс". Кроме призыва на службу, согласно указу, должно быть совершено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, как пишет издание, в сентябре отметил, что осенний призыв не связан с проведением так называемой "СВО". Срок военной службы составляет 12 месяцев (1 год).

Чиновник заверил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в "СВО".

"В ходе осеннего призыва для оповещения граждан будут применяться электронные повестки, также будут использоваться напечатанные повестки. Кроме того, в ходе призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр военного учета", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль ищет дополнительные средства для финансирования войны против Украины — деньги будут искать в карманах россиян.

Россиянам советуют покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая покупки валюты. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что таким образом российские власти пытаются залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну на средства граждан.