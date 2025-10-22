Рубрики
Кремль шукає додаткові кошти для фінансування війни проти України — гроші шукатимуть у кишенях росіян.
Володимир Путін.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіянам радять купувати облігації федерального займу (ОФЗ) та золото, уникаючи купівлі валюти. Таку пораду дав заступник міністра фінансів, пояснюючи це як “надійний інструмент збереження”. Однак фактично, як зазначили у Центрі, таким чином російська влада намагається залатати рекордний дефіцит бюджету й далі фінансувати війну коштом громадян.
Аналітики Центру зазначили, що відмова від валюти та порада “тримати золото” та переведення заощаджень у держборг є елементами мобілізаційної економіки та фінансового тиску на населення. Ризики для вкладників полягають в інфляції, валютних обмеженнях, можливих “заморозках” та посиленні контролю за приватними коштами. Формула Кремля проста: “все для фронту” — ціною добробуту власних громадян.
У Центрі повідомили, що через падіння доходів з нафти та газу у Росії намагаються знайти ресурси для продовження війни. Це, як пояснюють аналітики ЦПД, вказує на відсутність намірів завершувати війну.
