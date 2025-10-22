У Кремлі вирішили забрати у росіян останнє: що пропонує влада РФ

Кремль шукає додаткові кошти для фінансування війни проти України — гроші шукатимуть у кишенях росіян.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіянам радять купувати облігації федерального займу (ОФЗ) та золото, уникаючи купівлі валюти. Таку пораду дав заступник міністра фінансів, пояснюючи це як “надійний інструмент збереження”. Однак фактично, як зазначили у Центрі, таким чином російська влада намагається залатати рекордний дефіцит бюджету й далі фінансувати війну коштом громадян.

“За планом уряду РФ, діри в казні перекриватимуть боргом: у 2025–2028 роках мінфін Росії збирається щороку нарощувати держборг на трильйони рублів, тоді як видатки на війну зростають, доходи — падають під тиском санкцій. ОФЗ стають критично потрібними для режиму: чим більше люди “вкладаються” в ці папери, тим довше Кремль може тягнути війну”, — пояснили у ЦПД.

Аналітики Центру зазначили, що відмова від валюти та порада “тримати золото” та переведення заощаджень у держборг є елементами мобілізаційної економіки та фінансового тиску на населення. Ризики для вкладників полягають в інфляції, валютних обмеженнях, можливих “заморозках” та посиленні контролю за приватними коштами. Формула Кремля проста: “все для фронту” — ціною добробуту власних громадян.

У Центрі повідомили, що через падіння доходів з нафти та газу у Росії намагаються знайти ресурси для продовження війни. Це, як пояснюють аналітики ЦПД, вказує на відсутність намірів завершувати війну.

“Нинішній заклик скуповувати ОФЗ — продовження практики перекачування ресурсів з кишень людей у військову машину кремля”, — пояснили в ЦПД.

