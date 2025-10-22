Путін посилює армію: скільки нових призовників наказав призвати до кінця року

З 1 жовтня у Росії проходить призовна кампанія — за жовтень-грудень президент РФ Володимир Путін доручив призвати на військову службу 135 тис. осіб віком від 18 до 30 років.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Російський лідер підписав відповідний указ, пише видання “Інтерфакс”. Крім призову на службу, відповідно до указу має бути здійснено звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін військової служби на заклик яких закінчився.

Заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський, як пише видання, у вересні зазначив, що осінній призов не пов'язаний із проведенням так званої "СВО". Термін військової служби становить 12 місяців (1 рік).

Посадовець запевнив, що призовники в рамках осінньої кампанії направлятимуться до пунктів дислокації для проходження служби тільки на території РФ і не будуть задіяні у "СВО".

“У ході осіннього призову для оповіщення громадян застосовуватимуться електронні повістки, також використовуватимуться надруковані повістки. Крім того, у ході призовної кампанії буде задіяно державну інформаційну систему "Єдиний реєстр військового обліку", — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кремль шукає додаткові кошти для фінансування війни проти України — гроші шукатимуть у кишенях росіян.

Росіянам радять купувати облігації федерального займу (ОФЗ) та золото, уникаючи купівлі валюти. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що таким чином російська влада намагається залатати рекордний дефіцит бюджету й далі фінансувати війну коштом громадян.