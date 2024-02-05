Путин устраняет нового кандидата в президенты России: детали

Один из главных конкурентов Путина на президентских выборах в России Борис Надеждин может упустить возможность участвовать в избирательном процессе. Об этом заявила Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ, рекомендующая не допускать российского политика к участию в президентских выборах.



Борис Надеждин. Фото из открытых источников

Рабочая группа ЦИК РФ заявила, что Борис Надеждин имел 15% брака в подписях, которые он подал 31 января в Центральную избирательную комиссию. В то время как российский закон допускает регистрацию кандидата только с возможным браком менее 5%.

Сам Надеждин заявил, что его команда планирует "отбивать подписи", которые забраковал ЦИК. Таким образом, в штабе политика ожидают "две бессонные ночи", чтобы иметь возможность обжаловать около 9 тыс. подписей. Если же после этого ЦИК РФ ему откажет в участии на выборах президента России, то Борис Надеждин заявил, что готов обратиться в Верховный суд.

Допустит ли ЦИК РФ Бориса Надеждина до выборов в РФ, где он сможет составить конкуренцию Путину, станет известно 7 февраля, когда Центральная избирательная комиссия объявит всех кандидатов на выборы.

Борис Надеждин – единственный политик, заявляющий о готовности участвовать в выборах и открыто критикующий войну против Украины. Многие оппозиционеры, живущие в эмиграции, обратились к россиянам за его поддержкой. Несмотря на то, что политик выражает либеральную позицию, он остался в России и взаимодействует с властью. Также в вопросе территориальной целостности Украины Надеждин возлагается на нынешнюю конституцию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин едет в страну НАТО для переговоров по Украине.

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