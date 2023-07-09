Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина: что известно

После марша на российскую столицу, организованного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, российский президент Путин мог уволить Валерия Герасимова с должности руководителя оккупационными войсками в Украине. Об этом информирует Daily Mail.

Валерий Герасимов (фото из открытых источников)

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Хозяин Кремля продолжил чистку высших военных руководителей РФ и хочет установить здесь полный контроль.

Информацию об освобождении Герасимова официально не подтверждают, но если это действительно так, то этот военный не продержался на своей должности даже шесть месяцев.

По информации медиа, новым командующим оккупационной военной группировкой мог стать генерал-полковник Михаил Теплинский, до этого являвшийся командующим российскими воздушно-десантными войсками. Упоминавшийся Герасимов мог остаться в должности руководителя российского Генштаба.

Еще сообщают, что Владимир Путин мог освободить от своих должностей генерал-полковника Михаила Мизинцева, имеющего кличку "Мариупольский резник" и генерала Рустама Мурадова, для которого стало провальным наступление на Угледар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский террорист Гиркин намекнул на арест Владимира Путина. Российский террорист Игорь Гиркин считает, что во время предстоящего визита Путина в Турцию его могут арестовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Гиркина. В Кремле известили, что Владимир Путин посетит Турцию в августе, где встретится с президентом Реджепом Эрдоганом.

Таким образом, Гиркин отреагировал на приезд украинских командиров из полка "Азов" в Украину, которые были освобождены из российского плена и находились в Турции. Согласно озвученным ранее договоренностям, украинские командиры должны оставаться на территории Турции до окончания войны, однако после приезда Зеленского и переговоров с Эрдоганом их отпустили.

