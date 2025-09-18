Путин уволил Козака, который призвал к переговорам с Украиной: в США рассказали, что за этим стоит

Увольнение Дмитрия Козака может быть связано с разногласиями во взглядах с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению склоняются в Институте изучения войны.

Путин и Козак. Фото: из открытых источников

Американские эксперты обращают внимание, что Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

"Высокопоставленные представители Кремля, вероятно, за одобрение правителя России Владимира Путина, уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с его высокой кремлевской должности после нескольких лет несогласия с политикой Путина по поводу войны в Украине...", – говорится в отчете ISW.

Эксперты добавляют, вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина.

Анализируя публикации в российских СМИ в ISW считают, что сообщения о неоднократных разногласиях Козака с правителем РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские чиновники, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Так, 17 сентября российские СМИ со ссылкой на двух знакомых источников заявили, что Козак "ушел в отставку" со своей должности в минувшие выходные (13-14 сентября) и рассматривает разные предложения по переходу в бизнес. Российский политолог заявил, что Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года, выступившего против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Козак ранее был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине прежде, чем Кремль передал эту ответственность Кириенко в 2022 году.

Сообщается, что Кириенко недавно взял на себя управление портфелем Кремля по делам Молдовы от Козака.

