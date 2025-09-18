Путін звільнив Козака, який закликав до переговорів із Україною: у США розповіли, що за цим стоїть

Звільнення Дмитра Козака може бути пов'язане із розбіжностями у поглядах із російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", до такої думки схиляються в Інституті вивчення війни.

Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел

Американські експерти звертають увагу на те, що Козак наполягав на переговорах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

"Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії Володимира Путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після кількох років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні...", – йдеться у звіті ISW.

Експерти додають, ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого чиновника Кремля після бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін і його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських військових вимог Путіна.

Аналізуючи публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ Володимиром Путіним свідчать про те, що Путін і, можливо, інші кремлівські чиновники, такі як заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти в самостійну".

Так, 17 вересня російські ЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес. Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Козак раніше був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні перш, ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році.

Повідомляється, що Кирієнко нещодавно взяв на себе керування портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.

