Путін звільнив Козака, який закликав до переговорів із Україною: у США розповіли, що за цим стоїть

Кравцев Сергей
Звільнення Дмитра Козака може бути пов'язане із розбіжностями у поглядах із російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", до такої думки схиляються в Інституті вивчення війни.
Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел
Американські експерти звертають увагу на те, що Козак наполягав на переговорах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.
Експерти додають, ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого чиновника Кремля після бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін і його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських військових вимог Путіна.
Аналізуючи публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ Володимиром Путіним свідчать про те, що Путін і, можливо, інші кремлівські чиновники, такі як заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти в самостійну".
Так, 17 вересня російські ЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес. Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Козак раніше був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні перш, ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році.
Повідомляється, що Кирієнко нещодавно взяв на себе керування портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.
