Путин уже не лидер правящей группы: какая сейчас роль у дряхлого диктатора

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Ткачик Олеся
Новый министр обороны России Андрей Белоусов неожиданно для окружения диктатора Владимира Путина все быстрее входит в роль "вице-президента" России и соратника самого Путина, считает политолог Виктор Небоженко.
Владимир Путин
По его совам, Белоусов явно перегоняет опытного премьер-министра Мишустина в политическом влиянии на власть и Путина.
Он обратил внимание на то, что Белоусов во время войны вдруг занялся тотальной ревизией армии времен Сергея Шойгу, что угрожает массовой чисткой российского генералитета, который хочет богато жить не хуже, чем полиция или спецслужбы.
По его мнению, если, недовольные жестокостью и бесцеремонностью министра Белоусова, генералы найдут союзников среди высшей бюрократии и новых олигархов, то путинский режим авторитарной власти начнет быстро изменяться по составу и структуре, независимо от результатов войны против Украины и давления Запада.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что основатель ЧВК "Паладин" Закревский обратился к российским военным с призывом свергнуть Путина.
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