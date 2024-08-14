Путин уже не лидер правящей группы: какая сейчас роль у дряхлого диктатора

Новый министр обороны России Андрей Белоусов неожиданно для окружения диктатора Владимира Путина все быстрее входит в роль "вице-президента" России и соратника самого Путина, считает политолог Виктор Небоженко.

Владимир Путин

По его совам, Белоусов явно перегоняет опытного премьер-министра Мишустина в политическом влиянии на власть и Путина.

"Он открыто критикует Матвиенко и депутатов Госдумы за их некомпетентность и тягу к богатству. При этом, "курский провал" министерства обороны России легко переносится на начальника Генштаба Герасимова, не на Белоусова", — заявил политолог.

Он обратил внимание на то, что Белоусов во время войны вдруг занялся тотальной ревизией армии времен Сергея Шойгу, что угрожает массовой чисткой российского генералитета, который хочет богато жить не хуже, чем полиция или спецслужбы.

"И война против Украины представила им такую возможность. Это противоречие между военными генералами и репрессивным аппаратом Путина, во время провальной войны против Украины, может иметь серьезные политически риски лично для Путина и его авторитарного режима власти", — уверен Небоженко.

По его мнению, если, недовольные жестокостью и бесцеремонностью министра Белоусова, генералы найдут союзников среди высшей бюрократии и новых олигархов, то путинский режим авторитарной власти начнет быстро изменяться по составу и структуре, независимо от результатов войны против Украины и давления Запада.

"Тем более, что чудовищная концентрация власти Путиным уже сейчас не соответствует его силе и способностям своевременно и правильно решать важнейшие политические и экономические проблемы России. Поэтому Путин уже не лидер правящей группы и автор режима власти, тем более не арбитр между российскими олигархами и бюрократией, а лишь "разводящий", пытающий за счет политических интриг любыми путями удержать власть", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что основатель ЧВК "Паладин" Закревский обратился к российским военным с призывом свергнуть Путина.



