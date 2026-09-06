Путин уже не скрывает радости: что задумали в Кремле перед визитом спецпредставителей Трампа

Визит спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев — знаковое событие. И стороны постараются донести до американцев свои позиции. В субботу 5 сентября спецпредставители провели встречу с лидером РФ Владимиром Путиным и украинские эксперты поделились своим видением ситуации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что Путин был доволен самим фактом встречи – это было заметно.

"Давайте откровенно скажем, он там и улыбался, и опять себя кое-что в таком приподнятом состоянии, видимо, чувствовал. Поскольку в его видении это едва ли не прямая встреча с Трампом. Только через двух посредников, которые по большому счету исполняют роль флешки. То есть это люди, которые привозят какую-то информацию, передают, записывают и дальше ее передают уже Трампу”, — отметил Рейтерович.

По его словам, сложно сказать, что спецпредставители Трампа субъектны. Эксперт отметил, что у них гораздо больше субъектности в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

"А вот с Россией выходит совсем другая история. И эта история не может не волновать, потому что здесь субъектностью и близко не пахнет. И это россияне понимают, и они максимально пытаются проработать Уиткоффа и Кушнера для того, чтобы они затем информацию, в правильной формулировке и нужной эмоциональной окраской, передали Трампу”, — объяснил эксперт возможные ожидания Путина.

Рейтерович подытожил, что это играет достаточно важную роль и на это нужно обращать внимание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие заявления спецпредставителей Трампа вызвали резкую критику.



