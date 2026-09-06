Путин уже не скрывает радости: что задумали в Кремле перед визитом спецпредставителей Трампа

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Сергій Кречмаровський
Визит спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев — знаковое событие. И стороны постараются донести до американцев свои позиции. В субботу 5 сентября спецпредставители провели встречу с лидером РФ Владимиром Путиным и украинские эксперты поделились своим видением ситуации.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что Путин был доволен самим фактом встречи – это было заметно.
По его словам, сложно сказать, что спецпредставители Трампа субъектны. Эксперт отметил, что у них гораздо больше субъектности в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Рейтерович подытожил, что это играет достаточно важную роль и на это нужно обращать внимание.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие заявления спецпредставителей Трампа вызвали резкую критику.