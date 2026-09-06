Путін уже не приховує радості: що замислили в Кремлі перед візитом спецпредставників Трампа

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Сергій Кречмаровський
Візит спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва — знакова подія. І сторони намагатимуться донести до американців свої позиції. У суботу, 5 вересня, спецпредставники провели зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним і українські експерти поділилися своїм баченням ситуації.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що Путін був задоволений самим фактом зустрічі — це було помітно.
За його словами, складно сказати, що спецпредставники Трампа є суб’єктними. Експерт зауважив, що у них значно більше суб'єктності в перемовинах щодо врегулювання ситуації на Близькому сході.
Рейтерович підсумував, що це відіграє достатньо важливу роль і на це треба звертати увагу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які заяви спецпредставників Трампа викликали різку критику.