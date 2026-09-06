Путін уже не приховує радості: що замислили в Кремлі перед візитом спецпредставників Трампа

Візит спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва — знакова подія. І сторони намагатимуться донести до американців свої позиції. У суботу, 5 вересня, спецпредставники провели зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним і українські експерти поділилися своїм баченням ситуації.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що Путін був задоволений самим фактом зустрічі — це було помітно.

“Давайте відверто скажемо, він там і посміхався, і знову себе дещо в такому піднесеному стані, мабуть, відчував. Оскільки в його баченні це ледь не пряма зустріч із Трампом. Тільки через двох посередників, які за великим рахунком виконують роль флешки. Тобто це люди, які при привозять якусь інформацію, передають, записують і далі її передають вже Трампу”, — зазначив Рейтерович.

За його словами, складно сказати, що спецпредставники Трампа є суб’єктними. Експерт зауважив, що у них значно більше суб'єктності в перемовинах щодо врегулювання ситуації на Близькому сході.

“А от з Росією виходить зовсім інша історія. І ця історія не може не хвилювати, тому що тут суб'єктністю і близько не пахне. І це росіяни розуміють, і вони максимально намагаються пропрацювати Віткоффа і Кушнера для того, щоб вони потім інформацію, в правильному формулюванні та потрібним емоційним забарвленням, передали Трампу”, — пояснив експерт можливі очікування Путіна.

Рейтерович підсумував, що це відіграє достатньо важливу роль і на це треба звертати увагу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які заяви спецпредставників Трампа викликали різку критику.



