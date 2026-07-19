Путин уже ничего не может сделать: хитрый план Кремля по замене диктатора

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что режим Владимира Путина может столкнуться с процессом постепенной эрозии, который Кремль не сможет остановить. По его мнению, война против Украины, экономические трудности и возможные новые удары по стратегической инфраструктуре России способны существенно ослабить позиции российского диктатора. Как следствие, в Москве могут найти неожиданную замену для Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" прокомментировал недавнее выступление российского миллиардера Андрея Мельниченко, в котором тот описал разные сценарии будущего РФ, в том числе и распада страны. Оппозиционер убежден, что интервью было согласовано с Кремлем и должно стать частью информационной кампании.

"Я считаю, что интервью Мельниченко, скорее всего, согласовано с Путиным. Это характерная для Кремля информационная операция", — отметил Фейгин, добавив, что подобную практику российские власти уже применяли в отношении других влиятельных бизнесменов.

В то же время, по словам политика, главной проблемой Кремля может стать не информационный фронт, а постепенное накопление внутренних кризисов.

"Когда начинается эрозия, появляется непредсказуемость развития военных, экономических и социальных процессов. В какой-то момент станет ясно, что Путин уже ничего не может сделать", — утверждает Фейгин.

Политик предположил, что ситуация может резко ухудшиться, если Украина и дальше будет наносить удары по стратегическим объектам России, в том числе энергетической инфраструктуре. По мнению Фейгина, такие атаки способны оказать серьезное давление на российскую экономику, особенно накануне зимнего периода.

Оппозиционер также не исключил, что ради сохранения политической системы российская элита может попытаться заменить Путина другой фигурой. Посреди вероятных вариантов он назвал дочерей Путина.

"Система может попытаться посадить на место Путина Воронцову или Тихонову. Теоретически это возможно ради самосохранения. А Путин станет пенсионером... Теоретически такой сценарий возможен", — предположил политик.

По мнению Фейгина, главной аудиторией заявлений российских олигархов сегодня не население России, а западные страны. Таким образом, Кремль пытается продемонстрировать готовность сохранить существующую систему даже при неблагоприятном развитии событий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский поругался с Путиным во время их первой встречи.

Также "Кометнари" писали, что Портников раскрыл главную стратегию Путина по отношению к Украине.