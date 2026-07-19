Путін уже нічого не може зробити: хитрий план Кремля з заміни диктатора

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що режим Володимира Путіна може зіткнутися з процесом поступової ерозії, який Кремль уже не зможе зупинити. На його думку, війна проти України, економічні труднощі та можливі нові удари по стратегічній інфраструктурі Росії здатні суттєво послабити позиції російського диктатора. Як наслідок, у Москві можуть знайти несподівану заміну для Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Фейгін в інтерв'ю "Еспресо" прокоментував нещодавній виступ російського мільярдера Андрія Мельниченка у якому той описав різні сценарії майбутнього РФ, зокрема й розпаду країни. Опозиціонер переконаний, що інтерв'ю було погоджене з Кремлем і мало стати частиною інформаційної кампанії.

"Я вважаю, що інтерв'ю Мельниченка найімовірніше погоджене з Путіним. Це характерна для Кремля інформаційна операція", — зазначив Фейгін, додавши, що подібну практику російська влада вже застосовувала щодо інших впливових бізнесменів.

Водночас, за словами політика, головною проблемою для Кремля може стати не інформаційний фронт, а поступове накопичення внутрішніх криз.

"Коли починається ерозія, з'являється непередбачуваність розвитку воєнних, економічних і соціальних процесів. У певний момент стане зрозуміло, що Путін уже нічого не може зробити", — стверджує Фейгін.

Політик припустив, що ситуація може різко погіршитися, якщо Україна й надалі завдаватиме ударів по стратегічних об'єктах Росії, зокрема енергетичній інфраструктурі. На думку Фейгіна, такі атаки здатні створити серйозний тиск на російську економіку, особливо напередодні зимового періоду.

Опозиціонер також не виключив, що заради збереження політичної системи російська еліта може спробувати замінити Путіна іншою фігурою. Серед можливих варіантів він назвав дочок Путіна.

"Система може спробувати посадити на місце Путіна Воронцову чи Тихонову. Теоретично це можливо заради самозбереження. А Путін стане пенсіонером... Теоретично такий сценарій можливий", — припустив політик.

На думку Фейгіна, головною аудиторією заяв російських олігархів сьогодні є не населення Росії, а західні країни. Таким чином Кремль намагається продемонструвати готовність зберегти існуючу систему навіть за несприятливого розвитку подій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський посварився з Путіним під час їхньої першої зустрічі.

Також "Кометнарі" писали, що Портников розкрив головну стратегію Путіна щодо України.