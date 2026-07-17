Путин уже все решил: разведка назвала месяц, когда в РФ начнется мобилизация

Теперь вся инфраструктура для проведения общей мобилизации на России готова, однако этот процесс агрессор может начать только после осенних так называемых "выборов в госдуму". Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По его словам, российская верхушка пока избегает каких-либо упоминаний о всеобщей мобилизации, чтобы не взбудоражить население.

"Если враждебные вожди и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что будет мобилизация, неизвестно, как россияне на это отреагируют. По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации именно после выборов на россии сохраняется", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, что российская оккупационная армия испытывает дефицит "пушечного мяса".

По словам Андрея Черняка, у россиян достаточно учебных центров, им достаточно имеющихся полигонов, а мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже сейчас существуют.

"То есть им не нужна новая инфраструктура для мобилизации, им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать", — отметил Андрей Черняк.

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