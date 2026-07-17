Путін вже все вирішив: розвідка назвала місяць, коли в РФ розпочнеться мобілізація

Наразі вся інфраструктура для проведення загальної мобілізації на росії готова, однак цей процес агресор може почати лише після осінніх так званих “виборів до ґосдуми”. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в інтерв’ю “Укрінформу”.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська верхівка наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію, щоб не розбурхувати населення.

“Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що буде мобілізація, то невідомо, як росіяни на це відреагують. За оцінками воєнної розвідки України, ймовірність проведення мобілізації саме після виборів на росії зберігається”, — зазначив представник ГУР.

Він додав, що російська окупаційна армія відчуває дефіцит “гарматного м’яса”.

За словами Андрія Черняка, у росіян достатньо навчальних центрів, їм достатньо наявних полігонів, а мобілізація потрібна для того, аби посилити ті напрямки, які вже зараз існують.

"Тобто їм не треба нова інфраструктура для мобілізації, їм просто потрібне “гарматне м'ясо”, яке піде воювати", — зазначив Андрій Черняк.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – все більше інформаційний простір заповнюють повідомлення, що для Путіна ледь не єдиним виходом у війні є оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Як Путін планує легітимізувати нову хвилю мобілізації в РФ через вибори? Які сценарії розглядають у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.



