Путин в большом страхе из-за Украины: решится ли Москва на экстренный шаг на 9 мая

В России ходят слухи о возможной отмене "парада победы" к 9 мая в Москве. Причиной называют опасения российского диктатора Владимира Путина по поводу безопасности на фоне войны против Украины и росту угрозы ударов по российской территории.

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью "Телеграфу" заявил, что сценарий с сокращением или изменения формата мероприятия на 9 мая вполне реален. По его словам, в России уже отменяют часть публичных военных мер из-за угроз со стороны атак Украины. В частности, сообщалось об отказе от парада в Санкт-Петербурге и других регионах.

"Путин испуган по жизни. И потому он будет делать все, чтобы сократить парады до минимума", — заметил дипломат.

По мнению Бессмертного, Владимир Путин постарается максимально снизить риски, если в конце концов решится провести парад на 9 мая.

"Он будет прятаться или за сокращением времени, или еще за какими-то шагами, скажем, без военной техники, или просто мирная демонстрация, потому что он захочет людьми прикрыться. Он же прекрасно понимает, что ВСУ не будут бить по людям, несмотря на всю их паскудство и поддержку московского царя", — сказал Бессмертный.

Парад 9 мая традиционно является одним из ключевых политических ритуалов России. Для Кремля это не только памятная дата, но демонстрация контроля, силы и поддержки власти. Именно поэтому полная отмена мероприятия явилась бы серьезным символическим ударом по имиджу российского руководства.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с безопасностью для Москвы изменилась. Украинские дальнобойные удары и атаки беспилотников показали, что даже столица РФ больше не может чувствовать себя недостижимой. Поэтому нынешний парад может пройти в более скромном формате, чем раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может отменить парад 9 мая в Москве из-за украинских дальнобойных ракет.