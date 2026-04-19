Путін у великому страху через Україну: чи наважиться Москва на екстренний крок на 9 травня

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Росії ширяться чутки про можливе скасування "параду перемоги" до 9 травня в Москві. Причиною називають побоювання російського диктатора Володимира Путіна щодо безпеки на тлі війни проти України та зростання загрози ударів по російській території.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю виданню "Телеграф" заявив, що сценарій зі скороченням або зміни формату заходу на 9 травня цілком реальний. За його словами, в Росії вже скасовують частину публічних військових заходів через загрози з боку атак України. Зокрема, повідомлялося про відмову від параду у Санкт-Петербурзі та інших регіонах.
На думку Безсмертного, Володимир Путін намагатиметься максимально знизити ризики, якщо врешті наважиться провести парад на 9 травня.
Парад 9 травня традиційно є одним із ключових політичних ритуалів сучасної Росії. Для Кремля це не лише пам’ятна дата, а й демонстрація контролю, сили та підтримки влади. Саме тому повне скасування заходу стало б серйозним символічним ударом по іміджу російського керівництва.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація для Москви змінилася. Українські далекобійні удари та атаки безпілотників показали, що навіть столиця РФ більше не може почуватися недосяжною. Через це цьогорічний парад може пройти у значно скромнішому форматі, ніж раніше.
