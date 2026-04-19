Путін у великому страху через Україну: чи наважиться Москва на екстренний крок на 9 травня

У Росії ширяться чутки про можливе скасування "параду перемоги" до 9 травня в Москві. Причиною називають побоювання російського диктатора Володимира Путіна щодо безпеки на тлі війни проти України та зростання загрози ударів по російській території.

Український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю виданню "Телеграф" заявив, що сценарій зі скороченням або зміни формату заходу на 9 травня цілком реальний. За його словами, в Росії вже скасовують частину публічних військових заходів через загрози з боку атак України. Зокрема, повідомлялося про відмову від параду у Санкт-Петербурзі та інших регіонах.

"Путін переляканий по життю. І тому він буде робити все, щоб скоротити паради до мінімуму", — зауважив дипломат.

На думку Безсмертного, Володимир Путін намагатиметься максимально знизити ризики, якщо врешті наважиться провести парад на 9 травня.

"Він буде ховатися чи за скороченням часу, чи ще за якимись кроками, скажімо, без воєнної техніки, чи просто мирна демонстрація, бо він захоче людьми прикритися. Він же чудово розуміє, що ЗСУ не будуть бити по людях, незважаючи на все їхнє паскудство і підтримку московського царя", — сказав Безсмертний.

Парад 9 травня традиційно є одним із ключових політичних ритуалів сучасної Росії. Для Кремля це не лише пам’ятна дата, а й демонстрація контролю, сили та підтримки влади. Саме тому повне скасування заходу стало б серйозним символічним ударом по іміджу російського керівництва.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація для Москви змінилася. Українські далекобійні удари та атаки безпілотників показали, що навіть столиця РФ більше не може почуватися недосяжною. Через це цьогорічний парад може пройти у значно скромнішому форматі, ніж раніше.

