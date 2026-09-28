Путин в четвертый раз за год увеличил численность армии России: сколько теперь военных

Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз за год подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. Согласно новому документу, армия РФ должна насчитывать 2 миллиона 441 тысячу 630 человек, из которых 1 миллион 550 тысяч 500 – военнослужащие.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По сравнению с предыдущими показателями после нового указа Путина численность военных РФ выросла на 15,5 тысяч человек. Это уже четвертое решение Путина через год. До начала полномасштабной войны аналогичные изменения происходили гораздо реже.

В последний раз численность российских Вооруженных сил увеличивалась в конце июля. Тогда штат был расширен на 25 тысяч военнослужащих и еще на 2 тысячи гражданских работников. Дополнительные должности предусматривались для военно-строительных подразделений.

Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин увеличил штат армии в августе 2022 года. Тогда речь шла о дополнительных 137 тысячах военнослужащих. До этого последний раз численность российской армии меняли в 2017 году, причем тогда ее сократили.

Новое решение Кремля было принято на фоне дискуссий о возможном проведении в России новой мобилизации. Также раздаются предположения о возможных дальнейших военных действиях против европейских стран. Российские власти официально отрицают такие планы.

В то же время, Москва продолжает увеличивать расходы на оборону. В проекте бюджета России на 2027 год расходы на эти нужды планируют довести до 17,1 триллиона рублей, что примерно на треть больше предыдущего плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подписал указ о засекречивании данных по НПЗ и экспорту нефти из РФ на фоне атак украинских беспилотников.