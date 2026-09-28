Путин в четвертый раз за год увеличил численность армии России: сколько теперь военных

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз за год подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. Согласно новому документу, армия РФ должна насчитывать 2 миллиона 441 тысячу 630 человек, из которых 1 миллион 550 тысяч 500 – военнослужащие.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По сравнению с предыдущими показателями после нового указа Путина численность военных РФ выросла на 15,5 тысяч человек. Это уже четвертое решение Путина через год. До начала полномасштабной войны аналогичные изменения происходили гораздо реже.
В последний раз численность российских Вооруженных сил увеличивалась в конце июля. Тогда штат был расширен на 25 тысяч военнослужащих и еще на 2 тысячи гражданских работников. Дополнительные должности предусматривались для военно-строительных подразделений.
Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин увеличил штат армии в августе 2022 года. Тогда речь шла о дополнительных 137 тысячах военнослужащих. До этого последний раз численность российской армии меняли в 2017 году, причем тогда ее сократили.
Новое решение Кремля было принято на фоне дискуссий о возможном проведении в России новой мобилизации. Также раздаются предположения о возможных дальнейших военных действиях против европейских стран. Российские власти официально отрицают такие планы.
В то же время, Москва продолжает увеличивать расходы на оборону. В проекте бюджета России на 2027 год расходы на эти нужды планируют довести до 17,1 триллиона рублей, что примерно на треть больше предыдущего плана.