Путін учетверте за рік збільшив чисельність армії Росії: скільки тепер військових

Російський диктатор Володимир Путін учетверте за рік підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії. Відповідно до нового документа, армія РФ має налічувати 2 мільйони 441 тисячу 630 осіб, з яких 1 мільйон 550 тисяч 500 — військовослужбовці.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Порівняно з попередніми показниками після нового указу Путіна чисельність військових РФ зросла на 15,5 тисячі осіб. Це вже четверте таке рішення Путіна за рік. До початку повномасштабної війни аналогічні зміни відбувалися значно рідше.

Востаннє чисельність російських Збройних сил збільшували наприкінці липня. Тоді штат розширили на 25 тисяч військовослужбовців і ще на 2 тисячі цивільних працівників. Додаткові посади, зокрема, передбачалися для військово-будівельних підрозділів.

Уперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін збільшив штат армії у серпні 2022 року. Тоді йшлося про додаткові 137 тисяч військовослужбовців. До цього востаннє чисельність російської армії змінювали у 2017 році, причому тоді її скоротили.

Нове рішення Кремля ухвалене на тлі дискусій щодо можливого проведення в Росії нової мобілізації. Також лунають припущення про можливі подальші військові дії проти європейських країн. Російська влада офіційно заперечує такі плани.

Водночас Москва продовжує збільшувати витрати на оборону. У проєкті бюджету Росії на 2027 рік видатки на ці потреби планують довести до 17,1 трильйона рублів, що приблизно на третину більше за попередній план.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін підписав указ про засекречення даних щодо НПЗ та експорту нафти з РФ на тлі атак українських безпілотників.