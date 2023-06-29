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Путин в Дербенте удивил своим поведением: что не так

В сети заметили "нюансы", указывающие на то, что это не настоящий Путин

сегодня, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент РФ Владимир Путин побывал в городе Дербент, находящемся на юге РФ, в Республике Дагестан. Однако в сетях стали сомневаться, что в  Дербент  уехал настоящий Путин, потому что поведение и несколько заметных признаков у диктатора выглядели очень странно.

Путин в Дербенте удивил своим поведением: что не так

Путин в Дербенте (фото из открытых источников)

Эти отличия, которых нет у "стандартного Путина", заметили, как во внешности, так и в том, как вело  себя лицо, приехавшее в Дербент. На это обращают внимание пользователи сети. Как вот политолог Алексей Голобуцкий увидел в Twitter, что "новая версия" хозяина Кремля выглядит слишком худой, по сравнению с тем, что все привыкли созерцать. Еще Путин в дагестанском городе выглядел очень активным, шутил и смеялся, так же две его руки хорошо функционировали.


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Также у правого глаза был виден синяк.

"Сегодня в Дербенте: Путин в черном, худой, активный, обе руки функциональны, постоянно смеется, полностью исчезло то тотальное заикание в словах и эканья, что заметили все на официальных совещаниях уже пару недель как... И частично возведен синяк вокруг правого глаза "Тюкнули по голове — и в Дербент? Не хотел на вахту заступать?", — пишет украинский политолог.

Еще пользователям сети странной показалась другая особенность российского президента, он пошел к толпе, охотно обнимался и фотографировался с собравшимися, некоторых даже поцеловал.

Это также заметили пользователи, потому что все знают, что реальный Путин держит претендентов на встречу с ним на карантине неделю или две. Эту информацию подтверждают и российские военкоры, признававшиеся о режиме карантина, выступая на российских пропагандистских каналах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин все чаще выпускает "двойника".



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Источник: https://twitter.com/Holobutsky/status/1674109452784369696
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