Диктатор РФ Владимир Путин снова сделал абсурдные заявления, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он утверждает, что так называемая "специальная военная операция" (СВО) якобы не является началом войны, а "попыткой ее завершить".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"СВО – не начало войны, а попытка ее закончить", – заявил Путин.

Также российский "фюрер" заявил, что якобы именно "Мероприятие развязало войну против России украинскими руками".

В конце Путин добавил, что это "Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию в Украине мирным путем".

"Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины", — сказал Путин.

Он также отметил, что для киевской власти главное осознание того, что переговоры — лучший путь для решения существующих проблем.

Также он повторил ряд своих бессмысленных заявлений относительно оккупации Крыма, завершения войны и переговоров с США:

-Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова и не могла поступить иначе;

-РФ не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России

-Тема участия РФ в G8 поднималась на встрече с Виткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было;

-Трамп хочет быстрого завершения конфликта в Украине, в том числе по гуманитарным соображениям;

