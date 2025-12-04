Путін в Індії зробив нову божевільну заяву, чому напав на Україну

Диктатор РФ Володимир Путін знову зробив абсурдні заяви, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Він стверджує, що так звана "спеціальна військова операція" (СВО) нібито не є початком війни, а "спробою її завершити".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"СВО — не початок війни, а спроба її закінчити", — заявив Путін.

Також російський "фюрер" заявив, що нібито саме "Захід розв’язав війну проти Росії українськими руками".

Наприкінці Путін додав, що це "Москва вісім років намагалася вирішити ситуацію в Україні мирним шляхом".

"Зеленський заявляв про своє прагнення до миру, але в підсумку став ставити інтереси націоналістично налаштованих груп вище, ніж народу України", — сказав Путін.

Він також зазначив, що для київської влади головним є усвідомлення того, що переговори — найкращий шлях для розв’язання існуючих проблем.

Також він повторив ряд своїх безглуздих заяв, щодо окупації Криму, завершення війни та переговорів із США:

-Росія не анексувала Крим, а прийшла на допомогу жителям півострова і не могла вчинити інакше;

-РФ не відмовляє Україні в праві забезпечувати свою безпеку, але тільки не за рахунок безпеки Росії

-Тема участі РФ в G8 порушувалася на зустрічі з Віткоффом у Кремлі, але запрошень Росії повернутися не було;

-Трамп хоче швидкого завершення конфлікту в Україні, в тому числі з гуманітарних міркувань;

