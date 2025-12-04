Путін в Індії зробив нову божевільну заяву, чому напав на Україну

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Диктатор РФ Володимир Путін знову зробив абсурдні заяви, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Він стверджує, що так звана "спеціальна військова операція" (СВО) нібито не є початком війни, а "спробою її завершити".
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Також російський "фюрер" заявив, що нібито саме "Захід розв’язав війну проти Росії українськими руками".
Наприкінці Путін додав, що це "Москва вісім років намагалася вирішити ситуацію в Україні мирним шляхом".
Він також зазначив, що для київської влади головним є усвідомлення того, що переговори — найкращий шлях для розв’язання існуючих проблем.
Також він повторив ряд своїх безглуздих заяв, щодо окупації Криму, завершення війни та переговорів із США:
-Росія не анексувала Крим, а прийшла на допомогу жителям півострова і не могла вчинити інакше;
-РФ не відмовляє Україні в праві забезпечувати свою безпеку, але тільки не за рахунок безпеки Росії
-Тема участі РФ в G8 порушувалася на зустрічі з Віткоффом у Кремлі, але запрошень Росії повернутися не було;
-Трамп хоче швидкого завершення конфлікту в Україні, в тому числі з гуманітарних міркувань;
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін прибув із першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий літак приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам у Нью-Делі. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на російські пропагандистські видання.Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед їхньою появою на авіабазі виступили індійські танцівниці. Путін і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, присутній глава "Роснафти" Ігор Сєчін.