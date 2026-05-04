Путин в крайнем страхе: боится покушения и переворота в РФ - разведка

В Кремле фиксируют рост тревоги на фоне рисков внутренней дестабилизации. Об этом говорится в отчете одной из разведок стран ЕС, обнародованном журналистами, где описано усиление мер безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина и обострение конфликтов среди силовых структур РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным документа, опубликованного изданием "Важные истории", с начала марта 2026 года Кремль обеспокоен утечками чувствительной информации и возможностью сговора внутри российских элит. Особую обеспокоенность вызывает риск покушения на Путина, в частности из-за возможности применить беспилотники для удара.

В ответ Федеральная служба охраны российского диктатора значительно усилила контроль: введены многоуровневые проверки посетителей, ограничено передвижение главы Кремля, а также сокращен список мест его пребывания. По данным отчета, Путин все чаще работает с укрепленных бункеров, в том числе в Краснодарском крае, в то время как публичная активность сопровождается заранее подготовленными материалами.

Также отмечается, что сотрудникам, работающим рядом с Путиным, запрещено пользоваться мобильными телефонами, а их передвижение контролируется. В Москве периодически фиксируются отключения коммуникаций, которые могут быть связаны с мерами безопасности.

Отдельное внимание в отчете уделено внутренним конфликтам в силовом блоке. В частности бывший министр обороны Сергей Шойгу рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации. По оценкам аналитиков, после ареста его соратника Руслана Цаликова баланс доверия среди элит пошатнулся.

Кроме того, напряжение между силовиками усилилось после атак на российских военных в тылу. Представители разных ведомств обвиняют друг друга в провалах безопасности, что, по мнению разведки, свидетельствует о системных проблемах координации в РФ.

Также стало показательным решение расширить список высокопоставленных военных, охраняемых Федеральной службой охраны. Под усиленную защиту взяли сразу десять генералов. По оценкам разведки это указывает на рост страхов среди российского руководства.

Как пишут Важные истории, часть информации из отчета подтверждают независимые источники. В частности, сообщается об усилении прослушивания внутри государственного аппарата и ограничении доступа к массовым мероприятиям. Издание указывает, что такие действия свидетельствуют о глубоком недоверии внутри российской власти и опасениях относительно стабильности режима на фоне войны против Украины.

"О крайней степени страха Путина перед покушением или сговором косвенно говорит и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади", — говорится в материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин очень сильно боится и просит помощи у Трампа по Украине.

Также "Комментарии" писали, что низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России.