Путін у крайньому страху: боїться замаху та перевороту в РФ - розвідка

У Кремлі фіксують зростання тривоги на тлі ризиків внутрішньої дестабілізації. Про це йдеться у звіті однієї з розвідок країн ЄС, оприлюдненому журналістами, де описано посилення заходів безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна та загострення конфліктів серед силових структур РФ.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними документа, який опублікувало видання "Важные истории", з початку березня 2026 року Кремль стурбований витоками чутливої інформації та можливістю змови всередині російських еліт. Особливе занепокоєння викликає ризик замаху на Путіна, зокрема через можливість застосувати безпілотники для удару.

У відповідь Федеральна служба охорони російського диктатора значно посилила контроль: запроваджено багаторівневі перевірки відвідувачів, обмежено пересування очільника Кремля, а також скорочено список місць його перебування. За даними звіту, Путін дедалі частіше працює з укріплених бункерів, зокрема в Краснодарському краї, тоді як публічна активність супроводжується заздалегідь підготовленими матеріалами.

Також зазначається, що співробітникам, які працюють поруч Путіним, заборонено користуватися мобільними телефонами, а їхнє пересування контролюється. У Москві періодично фіксуються відключення комунікацій, які можуть бути пов’язані із заходами безпеки.

Окрему увагу у звіті приділено внутрішнім конфліктам у силовому блоці. Зокрема, колишній міністр оборони Сергій Шойгу розглядається як потенційний фактор дестабілізації. За оцінками аналітиків, після арешту його соратника Руслана Цалікова баланс довіри серед еліт похитнувся.

Крім того, напруження між силовиками посилилося після атак на російських військових у тилу. Представники різних відомств звинувачують одне одного у провалах безпеки, що, на думку розвідки свідчить про системні проблеми координації в РФ.

Також стало показовим рішення розширити перелік високопоставлених військових, яких охороняє Федеральна служба охорони. Під посилений захист взяли одразу десять генералів. За оцінками розвідки, це вказує на зростання страхів серед російського керівництва.

Як пишуть "Важные истории", частину інформації зі звіту підтверджують незалежні джерела. Зокрема, повідомляється про посилення прослуховування всередині державного апарату та обмеження доступу до масових заходів. Видання вказує, що такі дії свідчать про глибоку недовіру всередині російської влади та побоювання щодо стабільності режиму на тлі війни проти України.

"Про крайню міру страху Путіна перед замахом чи змовою побічно говорить і той факт, що цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад Перемоги на Червоній площі", — йдеться в матеріалі.

