Путин в панике: почему "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий

В России изменена система управления силовыми структурами: Росгвардия официально передана в подчинение Генеральному штабу Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Соответствующий указ был подписан 11 февраля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно документу, Генштаб становится главным органом управления войсками Росгвардии. Теперь он будет отвечать за организацию командования и применение подразделений как в мирное, так и в военное время, а также за разработку планов развития, боевую и мобилизационную готовность. Кроме того, Генеральный штаб получит полномочия в сфере подготовки личного состава, разведки, боевого обеспечения и создания систем управления.

Эксперты отмечают, что это решение продолжает курс на централизацию всех вооруженных формирований под контролем Министерства обороны РФ. Ранее также сообщалось, что Совет безопасности России рассматривает возможность ликвидации МЧС с последующей передачей части его сотрудников в структуру Росгвардии. По данным источников, речь может идти о переводе до 50 тысяч сотрудников спасательных подразделений, включая саперов и профильных специалистов.

В ISW считают, что такие шаги направлены на усиление вертикали контроля после событий июня 2023 года. Аналитики подчеркивают: подчинение Росгвардии Генштабу существенно укрепляет позиции начальника Генштаба Валерия Герасимова и свидетельствует о сохранении его ключевой роли в ближайшем окружении Владимира Путина.

