logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин в панике: почему "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин в панике: почему "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий

Аналитики ISW считают, что новый указ укрепляет позиции Герасимова и завершает централизацию силового блока

12 февраля 2026, 07:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России изменена система управления силовыми структурами: Росгвардия официально передана в подчинение Генеральному штабу Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Соответствующий указ был подписан 11 февраля.

Путин в панике: почему "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно документу, Генштаб становится главным органом управления войсками Росгвардии. Теперь он будет отвечать за организацию командования и применение подразделений как в мирное, так и в военное время, а также за разработку планов развития, боевую и мобилизационную готовность. Кроме того, Генеральный штаб получит полномочия в сфере подготовки личного состава, разведки, боевого обеспечения и создания систем управления.

Эксперты отмечают, что это решение продолжает курс на централизацию всех вооруженных формирований под контролем Министерства обороны РФ. Ранее также сообщалось, что Совет безопасности России рассматривает возможность ликвидации МЧС с последующей передачей части его сотрудников в структуру Росгвардии. По данным источников, речь может идти о переводе до 50 тысяч сотрудников спасательных подразделений, включая саперов и профильных специалистов.

В ISW считают, что такие шаги направлены на усиление вертикали контроля после событий июня 2023 года. Аналитики подчеркивают: подчинение Росгвардии Генштабу существенно укрепляет позиции начальника Генштаба Валерия Герасимова и свидетельствует о сохранении его ключевой роли в ближайшем окружении Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация США активизирует давление на союзников России, стремясь ограничить возможности Кремля продолжать войну против Украины. Об этом сообщает Fox News. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-11-2026/
Теги:

Новости

Все новости