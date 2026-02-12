Путін у паніці: чому "тасує" військове керівництво РФ під час активної фази бойових дій

У Росії змінено систему управління силовими структурами: Росгвардія офіційно передано у підпорядкування Генеральному штабу Збройних сил РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Відповідний указ було підписано 11 лютого.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, Генштаб стає головним органом управління військами Росгвардії. Тепер він відповідатиме за організацію командування та застосування підрозділів як у мирний, так і у воєнний час, а також за розробку планів розвитку, бойову та мобілізаційну готовність. Крім того, Генеральний штаб отримає повноваження у сфері підготовки особового складу, розвідки, бойового забезпечення та створення систем управління.

Експерти зазначають, що це рішення продовжує курс на централізацію всіх збройних формувань під контролем Міністерства оборони РФ. Раніше повідомлялося, що Рада безпеки Росії розглядає можливість ліквідації МНС з подальшою передачею частини його співробітників у структуру Росгвардії. За даними джерел, може йтися про переведення до 50 тисяч співробітників рятувальних підрозділів, включаючи саперів та профільних фахівців.

В ISW вважають, що такі кроки спрямовані на посилення вертикалі контролю після подій червня 2023 року. Аналітики наголошують: підпорядкування Росгвардії Генштабу суттєво зміцнює позиції начальника Генштабу Валерія Герасимова та свідчить про збереження його ключової ролі у найближчому оточенні Володимира Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація США активізує тиск на союзників Росії, прагнучи обмежити можливості Кремля продовжувати війну проти України. Про це повідомляє Fox News.



