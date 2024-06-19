Как сообщил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, в России планируют повысить налоги на доходы предприятий и граждан, что может негативно повлиять на почти 3 миллиона россиян. По его словам, повышение налогов происходит на фоне огромных расходов на войну против Украины, что может вызвать недовольство среди политически осведомленных граждан. При этом британская разведка полагает, что налоги будут использованы для финансирования войны.

Владимир Путин

При этом Галлямов обратил внимание на то, что Путин, несмотря на свои заявления об улучшении жизни россиян под санкциями, предлагает их снятие, что свидетельствует об обратном. Кроме того, в России арестовали несколько генералов из оцепления министра обороны, что подтверждает неэффективное использование средств на войну.

То есть, говорит Галлямов, финансировать войну и генеральскую коррупцию – это совсем не понравится людям. Эксперт также предположил, что через год налоги могут повысить для другой группы людей, что приведет к новой волне недовольства из-за ухудшения экономической ситуации.

По его словам, повышение налога на прибыль предприятий ударит по беднейшим слоям населения, вызывая инфляцию, поскольку предприятия будут переводить дополнительные расходы на потребителей. Инфляция больше всего поражает бедное население, что почувствуют все россияне, добавил эксперт.

Что касается войны, то россияне считают, что не имеют права спорить с Путиным. Он заключил с народом неофициальное "соглашение": повышать уровень жизни россиян в обмен на их политическую лояльность. Однако если уровень жизни ухудшается, это "соглашение" нарушается, и лояльность к Путину уменьшается, подчеркнул российский оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях на Западе могут принять решение о ликвидации Путина.



