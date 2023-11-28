Путин в своей большой речи о "русском мире" вспомнил Молотова и Сталина

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Лиля Воробьева
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Похоже, что глава Кремля собирается вернуть Россию обратно в СССР. Так, 28 ноября Владимир Путин выступая на заседании "Всемирного русского народного собора", где он рассказывал, что такое "русский мир", вспомнил об обращениях Молотова и Сталина перед Второй мировой войной. Его заявление цитируют русские пропагандистские паблики.
Путин вспомнил, как Молотов и Сталин обращались к гражданам, когда началась Вторая мировая и нашел там упоминание о "вечных традициях" РФ. И заявил, что в РФ и сегодня это все продолжается.
"Вот Молотов помните обратился как, сообщая Советскому народу, что война началась — граждане и гражданки. А Сталин через несколько дней уже по-другому — братья и сестры. Сразу вспомнили и о боге, и о церкви, и о наших традициях вечных. И сегодня это все продолжается. Это выкорчевке не подлежит. Это основа, суть России и нашего народа", — сказал Путин.
Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ возвращается в реалии СССР . Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год, ранее принятый российской Госдумой. На "национальную оборону" РФ в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей.
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