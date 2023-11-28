Путин в своей большой речи о "русском мире" вспомнил Молотова и Сталина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Похоже, что глава Кремля собирается вернуть Россию обратно в СССР. Так, 28 ноября Владимир Путин выступая на заседании "Всемирного русского народного собора", где он рассказывал, что такое "русский мир", вспомнил об обращениях Молотова и Сталина перед Второй мировой войной. Его заявление цитируют русские пропагандистские паблики.

Путин вспомнил, как Молотов и Сталин обращались к гражданам, когда началась Вторая мировая и нашел там упоминание о "вечных традициях" РФ. И заявил, что в РФ и сегодня это все продолжается.

"Вот Молотов помните обратился как, сообщая Советскому народу, что война началась — граждане и гражданки. А Сталин через несколько дней уже по-другому — братья и сестры. Сразу вспомнили и о боге, и о церкви, и о наших традициях вечных. И сегодня это все продолжается. Это выкорчевке не подлежит. Это основа, суть России и нашего народа", — сказал Путин.



Путин выступил с большой речью о "русском мире".

Состоялась ранее анонсированная речь Путина о "русском мире". Диктатор РФ в своем выступлении пояснил, что без такого этноса как россияне "русский мир" и Россия в принципе не могут существовать.

Путин указал, что в его словах якобы нет никакого превосходства русского народа перед другими народами, культурами и этносами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ возвращается в реалии СССР . Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год, ранее принятый российской Госдумой. На "национальную оборону" РФ в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей.





Указывается, что заложенная на оборону сумма на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателя В 2021 года (3,5 трлн.), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.