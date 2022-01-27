Путин вернется в Нормандский формат только при одном условии

Предоставление на законодательном уровне особого статуса Донбассу – главное условие Москвы, выполнив которое Киев может разблокировать дальнейшие переговоры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по итогам встречи политических советников лидеров Нормандского формата сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Представитель России на переговорах в Париже заявил, пока Украина не выполнила взятое на себя обязательство о закреплении правовой статус Донбасса в Конституцию страны дальнейшие переговоры лидеров Нормандского формата невозможны. Россия не готова продолжать переговоры.

Дмитрий Козак уточнил, как только Украина предоставит особый статус Донбассу, это откроет путь к выборам на востоке Украины. После внесения изменений в украинское законодательство можно будет продолжать переговоры в Нормандском формате для обсуждения вопросов о проведении выборов.

Отметим, встреча затянулась на более, чем 8 часов, но и по ее итогам было оговорено, что повторные переговоры могут состояться вновь через две недели, но уже в Берлине. Представляющий Украину на переговорах глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры были очень непростыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров не стал отрицать информацию о том, что Россия поставляют боевикам "ДНР" и "ЛНР" вооружение. Лавров намекнул, что этот вопрос сам собой отпадет, как только Запада сможет выполнить то, что обещал России, а именно – провести работу с украинской властью на предмет выполнения нею Минских соглашений. В частности, закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса.





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