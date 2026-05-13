RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Путин вне себя: какой НПЗ в РФ до сих пор стоит после атаки 7 мая
Путин вне себя: какой НПЗ в РФ до сих пор стоит после атаки 7 мая

Российский НПЗ в Перми полностью остановился

13 мая 2026, 14:29
Кравцев Сергей

Пермский нефтеперерабатывающий завод в России полностью остановил работу после того, как 7 мая украинские дроны вызвали пожар и повредили оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters" со ссылкой на источники.

Пермский нефтеперерабатывающий завод. Фото: из открытых источников

После ударов были срочно остановлены три основные установки первичной перегонки нефти, а также некоторые вторичные установки.

Одна из установок — CDU-4 – не работает еще с 30 апреля из-за другого удара беспилотников.

При этом журналисты отмечают, что Пермь находится более, чем в 1500 км от границы с Украиной. Ремонтные работы на заводе могут продолжаться в течение нескольких недель.

НПЗ принадлежит крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл". В 2024 году он переработал около 12,6 млн тонн нефти — около 250 тыс. баррелей в сутки. Также завод произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 тыс. тонн кокса и 200 тыс. тонн мазута.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украинская кампания дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре России начинает приносить ощутимые результаты. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – Киришинефтеоргсинтез фактически остановил работу после атаки беспилотников.

Как сообщает Reuters, в результате удара были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти (CDU) – ключевых элементов, без которых функционирование НПЗ невозможно. По данным источников, степень разрушений такова, что предприятие вынуждено приостановить переработку, а сроки восстановления остаются неопределенными.

Также издание "Комментарии" сообщало – восстановление нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе после серии украинских ударов может обойтись России в колоссальные 5 млрд долларов. Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики Борис Додонов в комментарии The Washington Post.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russias-perm-oil-refinery-halts-processing-after-may-7-drone-attack-sources-say-2026-05-13/
