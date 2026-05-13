Путин вне себя: какой НПЗ в РФ до сих пор стоит после атаки 7 мая

Пермский нефтеперерабатывающий завод в России полностью остановил работу после того, как 7 мая украинские дроны вызвали пожар и повредили оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters" со ссылкой на источники.

После ударов были срочно остановлены три основные установки первичной перегонки нефти, а также некоторые вторичные установки.

Одна из установок — CDU-4 – не работает еще с 30 апреля из-за другого удара беспилотников.

При этом журналисты отмечают, что Пермь находится более, чем в 1500 км от границы с Украиной. Ремонтные работы на заводе могут продолжаться в течение нескольких недель.

НПЗ принадлежит крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл". В 2024 году он переработал около 12,6 млн тонн нефти — около 250 тыс. баррелей в сутки. Также завод произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 тыс. тонн кокса и 200 тыс. тонн мазута.

