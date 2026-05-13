Путін у нестямі: який НПЗ у РФ досі стоїть після атаки 7 травня

Пермський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив роботу після того, як 7 травня українські дрони викликали пожежу та пошкодили обладнання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters" з посиланням на джерела.

Після ударів було терміново зупинено три основні установки первинної перегонки нафти, і навіть деякі вторинні установки.

Одна з установок – CDU-4 – не працює ще з 30 квітня через інший удар безпілотників.

При цьому журналісти зазначають, що Перм знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною. Ремонтні роботи на заводі можуть тривати протягом кількох тижнів.

НПЗ належить найбільшій російській приватній нафтовій компанії "Лукойл". У 2024 році він переробив близько 12,6 млн. тонн нафти — близько 250 тис. барелів на добу. Також завод виробив 2 млн. тонн бензину, 5,3 млн. тонн дизельного палива, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

