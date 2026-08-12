Путін у нестямі: чому диктатор уже погрожує війною всьому світу

Росія може відповідати на затримання своїх торгових судів не тільки в тій акваторії, де станеться такий інцидент, а й у будь-якій іншій точці світу. З таким попередженням виступив російський диктатор Володимир Путін під час відвідин завершальної стадії навчань Тихоокеанського флоту.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Путіна, можливе захоплення російських судів країнами ЄС є "піратством та розбоєм". Він заявив, що Москва має намір відповідати на такі дії "дзеркально", якщо вони почнуть реалізовуватись на практиці.

При цьому російський лідер окремо підкреслив, що відповідь необов'язково піде там же, де буде затримано російські суди. За його словами, Москва залишає за собою право діяти "там, де вважатиме за потрібне і доцільне", включаючи райони відповідальності Тихоокеанського флоту.

Таким чином, заява Кремля фактично має загрозу розширення морського протистояння на значну відстань від Європи. Російська влада розглядає можливість затримання своїх судів як привід для дій у відповідь проти іноземних судів.

Путін також заявив, що надав відповідне доручення Міністерству оборони. Він звинуватив європейські країни у порушенні міжнародного морського права через обмеження на пересування суден, пов'язаних із російськими економічними операторами.

Окремо російський диктатор згадав можливість, що обговорювалася в ЄС, захоплення російських судів і подальшого продажу їх майна. За його словами, Москва не має наміру залишати подібні дії без відповіді.

Заява Путіна прозвучала на тлі тиску на російський морський сектор і спроб західних країн обмежити діяльність судів, пов'язаних з обходом санкцій. Тепер Кремль публічно попереджає, що будь-яке подальше посилення заходів може призвести до небезпечного ланцюжка взаємних затримань і захоплень судів у різних частинах світового океану.

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