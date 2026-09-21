Путин вне себя: почему Москва обещает усилить удары по Киеву

Россия заявила о намерении усилить удары по Киеву после масштабной атаки беспилотников и ракет по российской территории. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ, опубликованном 20 сентября.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В российском ведомстве утверждают, что украинские силы в течение 19 и 20 сентября пытались атаковать территорию России беспилотниками и дальнобойными крылатыми ракетами "Фламинго". По версии Минобороны РФ, целью операции было сорвать проведение выборов в Государственную думу.

Российские военные заявили, что за сутки средства ПВО якобы уничтожили 1951 украинский беспилотник и восемь ракет "Фламинго". Еще одна ракета, по утверждению ведомства, отклонилась от курса и упала в безлюдной местности.

При этом российское Минобороны заявило, что массированная атака на Москву "провалилась", а все ракеты "Фламинго" были якобы уничтожены еще на подлете к гражданским объектам Московского региона. В то же время российские власти ранее сообщали о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода. По данным Reuters, в результате атаки пострадала нефтеперерабатывающая инфраструктура, а сама атака стала крупнейшей по масштабу в районе Москвы с начала полномасштабной войны.

Именно происхождение повреждений на НПЗ в заявлении российского Минобороны подробно не объясняется. Российские власти, однако, характеризуют удары как атаки по гражданским объектам.

В финале заявления Москва предупредила о дальнейшей эскалации. Российское военное ведомство заявило, что в ответ на атаки будет продолжать и усиливать удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

Таким образом, после крупнейшей атаки на Москву российская сторона публично обозначила возможное усиление ракетных ударов по украинской столице. При этом приведенные Минобороны РФ цифры о количестве сбитых целей являются заявлениями российской стороны и не подтверждены независимым подсчетом.

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